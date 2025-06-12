Не торопитесь звонить оператору. "Киевстар" объяснил, почему прерывает разговоры

Есть несколько причин

"Киевстар" нередко критикуют его абоненты из-за высоких тарифов, плохого качества услуг и т.д. Мобильный оператор объяснил, почему связь прерывается во время разговора и что делать в таком случае.

На сайте "Киевстар" объяснили, что существует несколько причин прерывания связи. В зависимости от них оператор предложил пути решения проблемы.

Нестабильный уровень сигнала

Уровень сигнала может отличаться – в некоторых местах телефон "ловит" его плохо, связь может теряться, происходит разъединение абонентов. Чтобы избежать этого, нужно выбрать место с максимальным уровнем сигнала. Важно, чтобы это сделали оба собеседника.

Проблемы с SIM-картой

Проблема может быть в "симке"

Связь может прерываться из-за различных проблем с SIM-картой. Это может быть повреждение или загрязнение, сбой в настройках смартфона. Чтобы убедиться, что проблема не в ней, нужно вставить "симку" в другой телефон. Если разговор все равно прерывается, необходимо обратиться в один из магазинов "Киевстар", чтобы проверить исправность SIM-карты.

Оператор прерывает звонок, чтобы абоненты не теряли деньги

Иногда абоненты забывают завершить звонок и в результате могут потерять деньги. Именно поэтому оборудование мобильного оператора прерывает соединение на 4000 и 7200 секунде разговора. Поэтому в сети автоматически прерываются разговоры, продолжающиеся более 66 минут.

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