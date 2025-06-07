LIfecell снимает все деньги без разрешения: украинцы жалуются на оператора

Украинка пригрозила вернуться к другому оператору, даже если это будет дороже

Пользователь Lifecell пожаловалась на несанкционированное списание средств с ее счета. Компания предложила обращаться в службу поддержки через разные каналы для проверки деталей.

Такой комментарий появился под корреспонденцией компании. Женщина утверждает, что не заказывала SMS услугу, однако деньги с ее баланса сняли без ее разрешения.

Поэтому клиентка заявила, что больше не планирует пополнять счет на крупную сумму, а кладет туда лишь минимальные средства, чтобы избежать неожиданных списаний. По ее словам, компания ведет себя недобросовестно, а в сети уже появляется много схожих жалоб от других пользователей, обвиняющих Lifecell в воровстве денег со счетов.

В ответ оператор мобильной связи посоветовал обратиться в онлайн-чат для анализа ситуации и индивидуальной проверки затрат по номеру телефона. Однако пользователь ответила, что не имеет возможности тратить время на общение в сообщениях и требовала, чтобы компания самостоятельно отреагировала и исправила проблему. Она пригрозила вернуться к другому оператору, даже если это будет дороже.

В ответ другая пользовательница подтвердила аналогичное списание и пожаловалась на работу компании.

Этот инцидент снова привлек внимание к проблеме неожиданных списаний средств у мобильных операторов. Пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда с их счетов исчезают деньги без понятных объяснений или без их согласования, что вызывает негодование и утрату доверия к провайдерам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Lifecell прекращает работу 3G-интернета в Черкассах с середины июня, чтобы уволить частоты для развития 4G-сети.