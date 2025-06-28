Путин может остановить войну против Украины: аналитик рассказал, чем опасен этот сценарий

В Москве рассматривают чеченский сценарий для Украины

На каком-то из этапов российское вторжение в Украину может быть остановлено. Однако для Кремля это будет перерывом, чтобы накопить ресурсы и совершить повторное вторжение.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, в России рассматривают вариант повторения сценария Чечни.

Клочок отметил, что Москва в обмен на прекращение огня может добиться частичного снятия санкций и возобновления торговли энергоресурсами с Европой.

"Американские частные компании-прокладки, конечно приближенные к Трампу и к его республиканцам, будут покупать российский газ в России и перепродавать его в Европу. И всем будет очень хорошо", — сказал он.

Клочок напомнил, что министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик уже говорил, что Владимир Путин очень хорошо умеет шантажировать мир энергоносителями и знает всё о рынке нефти и газа.

"Для России эти деньги — дополнительные ресурсы для подготовки к большой войне. Это очень выгодно на данном этапе. Я все же не исключаю, что на каком-то определенном этапе россияне могут остановиться. Потому что сценарий Чечни-2 для Украины рассматривают. Тогда, напомню, они остановили первую Чечню (войну в Чечне, — ред.), прошло время, пришли в себя, поднакопили и пошли снова. И так же и сейчас они рассматривают, поэтому европейцы и готовятся", — сказал Клочок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что России осталось очень ограниченное время для начала военной операции против одной из европейских стран, которую Путин считает необходимой. Он стремится показать, что ни ЕС, ни НАТО не способны обеспечить эффективную защиту.