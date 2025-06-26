Трамп никогда не поймет Путина: экс-посол объяснил почему

Валерий Чалый считает, что Трамп — прагматик и бизнесмен, но психология Путина для него непонятна

Президент США Дональд Трамп, хоть и уважает президента РФ Владимира Путина как сильного лидера, не имеет опыта жизни в авторитарной системе и психологии, сформировавшихся российским руководителем, поэтому никогда его полностью не поймет. Для Путина война – это вопрос выживания, делающий его действия непредсказуемыми даже для прагматичного Трампа.

Об этом заявил экспосол в США Валерий Чалый в эфире "Эспрессо". По его мнению, Трамп, несмотря на стремление к концентрации власти, все же не обладает теми характеристиками, которые сформировали Путина как политического лидера. Американский политик с недоверием относится к собственным спецслужбам, но у него нет опыта жизни в авторитарной системе, где власть опирается на карательные институции типа КГБ (Комитет государственной безопасности СССР). У Путина же, напротив, такой бекграунд – ключевой.

"Дональд Трамп никогда не поймет Путина. Это КГБ, это детство, это воспитание криминальными авторитетами, а не родителями", — отметил Чалый.

Дипломат также подчеркнул, что даже при отсутствии особой эмпатии представитель Вашингтона имеет бизнес-прагматизм и тяготеет к решениям, обеспечивающим победную позицию. В то же время, для главы Кремля победа — это уже не политическая цель, а единственный вариант выживания. Он, по словам экспосла, "взял себе билет в один конец".

"Путин либо мертв, либо будет побеждать, потому что его же растерзают там свои", — добавил Чалый.

В интервью "Радио Свобода" Валерий Чалый объяснил, почему Трамп никогда полностью не поймет российского диктатора. По его словам, президент США имеет определенное уважение к Путину как сильному человеку, который имеет ядерное оружие и пользуется поддержкой собственного народа — хоть и частично из-за страха. Однако это не означает, что Дональд Трамп осознает глубину его мотивов или личности.

"Ему нравится Путин просто как человек, которого любыми методами поддерживает его народ и аплодирует ему. Есть поддержка народа — тех, кто остался, и тех, кто боится, конечно, в первую очередь. И ясно, что если бы было иначе, это было бы видно, ведь он имеет ядерное оружие. Здесь — уважение. Он уважает сильного. Он уважает сильного, но действительно не может его понять…", — прокомментировал эксперт.

Экспосол считает, что Трамп — человек бизнеса и прагматик, и, хотя он видит силу как преимущество в переговорах, психология и мировоззрение Путина остаются для него чужими. Поэтому полное понимание мотивации российского президента невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что России осталось очень ограниченное время для начала военной операции против одной из европейских стран, которую Путин считает необходимой. Он стремится показать, что ни ЕС, ни НАТО не способны обеспечить эффективную защиту.