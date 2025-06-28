Американского президента интересует лишь одно

Президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и наверняка ее получит. Однако ему интересно лишь то, чтобы войн не было при его каденции, а что будет дальше ему безразлично.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, сейчас Трамп хочет договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действиях в Украине, но ему так же неважно, что наша страна от этого потеряет.

"Очевидным является желание Трампа просто прекратить стрелять. Ему безразлично, как это завершится в Украине, какие территории отойдут России, потому что он говорит: "Тут должен быть компромисс". Он уже привык договариваться о компромиссах. Вот давайте по линии боевого столкновения остановились, не стреляем и всё", — сказал Клочок.

Он также указал на недавние слова американского президента о том, что Путин не нападет на НАТО во время его каденции. Тем не менее страны Альянса уже начали проводить подготовку ко вторжению, например Финляндия, страны Балтии и Польша начали минировать границу противопехотными минами, которые они обязались не применять, подписав соответсвующую конвенцию.

"Путин нападет, но договорняк этот может быть в Стамбуле. Могут об этом договориться: "Давай пока я президент, мы тут поторгуем, а потом хоть потоп, а я получу Нобелевскую премию". И Трамп будет рассказывать, что пока был президентом, войны не было", — сказал он.

По его словам, наверняка из-за этого Трамп захочет еще раз стать президентом, хотя это и невозможно по конституции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что России осталось очень ограниченное время для начала военной операции против одной из европейских стран, которую Путин считает необходимой. Он стремится показать, что ни ЕС, ни НАТО не способны обеспечить эффективную защиту.