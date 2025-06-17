В ходе атаки россиян на Киев погиб гражданин США: Кличко сообщил подробности

Причины смерти гражданина США устанавливаются

Во время массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 июня в Соломенском районе скончался гражданин США. Врачи, прибывшие по срочному вызову обследовали американца и констатировали клиническую, а впоследствии – и биологическую смерть.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Тelegram. Он не отметил, от чего именно умер американец, объяснив, что это произошло как раз во время атаки российских беспилотников на столицу.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть — биологическую смерть", — говорится в сообщении.

Отметим, что российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА.

Ранее "Телеграф" писал, россияне в ночь 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.