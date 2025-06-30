Что нельзя категорически делать в День двенадцати апостолов 30 июня, чтобы не бросила удача

Этот праздник называют Второй Пасхой, когда даже красятся яйца

В понедельник, 30 июня (13 июля по старому стилю), православная и греко-католическая церковь отмечает праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа.

Святыми апостолами были братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Варфоломей и Филипп, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Симон Кананит, Фома и Фаддей, Иуда Искариот. Позже предателя Христа заменил апостол Матфий.

Согласно церковной традиции, в день Собора 12 апостолов принято посещать храм и зажигать свечу в честь славных и всехвальных учеников Спасителя. В этот день принято обращаться к святым с молитвами о защите, здоровье и благополучии для себя и своих близких.

В народном календаре этот день называют Второй Пасхой. По традиции, 30 июня в яркие цвета окрашивают яйца. На праздничном столе в этот день должны быть разнообразные блюда с яйцами и другие вкусные угощения.

30 июня в народе принято готовить блюда с яйцами. Фото: freepik

Что нельзя делать 30 июня

Ругаться, конфликтовать, сквернословить, думать о плохом.

Отказывать людям, которые просят о помощи — из дома уйдет благополучие.

Лениться, увлекаться азартными играми — можно остаться без денег.

Хвастаться своими успехами — в скором времени покинет удача.

Народные приметы 30 июня

Кукушка кует — лето будет долгое и теплое.

После дождя лещ из воды высовывает голову – до теплого вечера.

Облака желтые, как медь – до дождя.

У кого именины 30 июня

Сегодня именины отмечают Андрей, Митрофан, Иоанн, Елизар, Петр, Назар, Мария, Ян, Марта, София и Марфа.

Праздники и события 30 июня

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Международный день мультсериала Сейлор Мун

Напомним, что на днях украинцы отмечали День Конституции. "Телеграф" писал, как взять выходной в понедельник 30 июня после праздника.