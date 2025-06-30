Что нельзя категорически делать в День двенадцати апостолов 30 июня, чтобы не бросила удача
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Этот праздник называют Второй Пасхой, когда даже красятся яйца
В понедельник, 30 июня (13 июля по старому стилю), православная и греко-католическая церковь отмечает праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа.
Святыми апостолами были братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Варфоломей и Филипп, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Симон Кананит, Фома и Фаддей, Иуда Искариот. Позже предателя Христа заменил апостол Матфий.
Согласно церковной традиции, в день Собора 12 апостолов принято посещать храм и зажигать свечу в честь славных и всехвальных учеников Спасителя. В этот день принято обращаться к святым с молитвами о защите, здоровье и благополучии для себя и своих близких.
В народном календаре этот день называют Второй Пасхой. По традиции, 30 июня в яркие цвета окрашивают яйца. На праздничном столе в этот день должны быть разнообразные блюда с яйцами и другие вкусные угощения.
Что нельзя делать 30 июня
- Ругаться, конфликтовать, сквернословить, думать о плохом.
- Отказывать людям, которые просят о помощи — из дома уйдет благополучие.
- Лениться, увлекаться азартными играми — можно остаться без денег.
- Хвастаться своими успехами — в скором времени покинет удача.
Народные приметы 30 июня
- Кукушка кует — лето будет долгое и теплое.
- После дождя лещ из воды высовывает голову – до теплого вечера.
- Облака желтые, как медь – до дождя.
У кого именины 30 июня
Сегодня именины отмечают Андрей, Митрофан, Иоанн, Елизар, Петр, Назар, Мария, Ян, Марта, София и Марфа.
Праздники и события 30 июня
- День арбитражного управляющего в Украине
- Международный день астероида
- Международный день парламентаризма
- Всемирный день социальных сетей
- Международный день мультсериала Сейлор Мун
Напомним, что на днях украинцы отмечали День Конституции. "Телеграф" писал, как взять выходной в понедельник 30 июня после праздника.