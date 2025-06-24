Красиво, но купаться нельзя: как выглядят Белые горы с "Драконьим глазом" около Ровно и как туда попасть (фото)

Это не слишком безопасная локация, но привлекает множество туристов

Белые горы — невероятно красивая, но не безопасная локация за 20 километров от Ровно. Эти горы возникли из-за сбрасывания химических отходов с завода "Ровноазот", который расположен вблизи села Рубче. Главной изюминкой этой локации является небольшое озеро с бирюзовой водой, которое местные окрестили "Драконьим глазом".

"Телеграф" расскажет, где находятся Белые горы с "Драконьим глазом", как туда попасть, и почему эта локация небезопасна для туризма.

Белые горы — красиво, но небезопасно

Белые горы или Фосфатные горы — это фосфогипсовые терриконы, которые являют собой химические отходы завода "Ровноазот". Они действительно выглядят, как горы и видно их издалека. Терриконы находятся около села Рубче Ровенской области, это в 20 километрах от областного центра.

Белые горы (Фосфатные горы). Фото: https://inside-ua.com/

Как пишет сайт inside-ua, территория Белых гор охраняется и туда не пускают грузовой транспорт, однако легковым авто туда можно доехать. Туристам не препятствуют на входе в эту локацию, однако не советуют находится там очень долго. Такие терриконы оказывают вредное влияние на окружающую среду и могут стать причиной экологической катастрофы, но говорят, что для людей они безопасны.

В сухую погоду там может подниматься пыль, которой не стоит долго дышать. К тому же, лучше всего выбирать для посещения этого места удобную обувь и закрытую одежду, чтобы на кожу не попадала пыль этих отходов. К тому же, будьте готовы к тому, що вещи нужно будет постирать после визита, так как на них могут оставаться белые разводы и следы.

Белые горы (Фосфатные горы). Фото: https://inside-ua.com/

Чтобы отыскать озеро "Драконий глаз", придется хорошенько пройтись по протоптанным тропам и подняться наверх гор. А вот купаться в озере категорически не советуют. Нужно понимать, что озеро образовалось в месте с химическими отходами, поэтому вода в нем, соответственно, небезопасная.

Это место точно не подойдет для пикников и романтических свиданий, но увидеть его непременно стоит, так как пейзажи здесь потрясающие. Добираться на Фосфатные горы лучше всего на собственном авто, велосипедами или общественным транспортом. Из Ровно ходят маршрутки в Рубче, а оттуда уже придется пройтись пешком.

Белые горы (Фосфатные горы). Фото: https://inside-ua.com/

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Ровенщине есть уникальное глицериновое озеро, как туда попасть. Вода в нем на ощупь, как шелк за счет глицерина.