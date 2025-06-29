Круче медовой пахлавы: за что у вас могут выманить деньги на пляжах Одессы (видео)

На курорте появился новый неожиданный развод

В Одессе всегда много доверчивых туристов, особенно в сезон. Поэтому предприимчивые люди и даже мошенники всегда съезжались в город в начале лета, чтобы подзаработать. Впрочем, здесь хватает и местных "креативщиков". Недавно отдыхающие рассказывали в сети, как их "доят" на Дерибасовской.

А теперь появилось видео о новом разводе на пляже. Соответствующие кадры опубликованы в TikTok.

Не только аренда зонтов и шезлонгов на пляже заставит "похудеть" ваш кошелек. Есть еще мороженое, черешня, пахлава и вареная кукуруза, которые на берегу моря стоят существенно дороже.

К слову, на пляжах, как и в центре, есть еще фотографы с питонами и мартышками, а теперь появились и нумерологи. Так, мужчина на ролике обосновался у моря с табличкой, на которой обещает по дате рождения определить материальное, семейное и духовное положение, а также совместимость в браке.

Кроме того, он предлагает рассказать о прошлом, настоящем и будущем, как профессиональная гадалка. На видео мужчина говорит туристке: "Нумерология – это поменять свою жизнь". Очевидно, что ему не хватает слов, поскольку он активно жестикулирует.

Ранее мы рассказали, сколько придется потратить на проживание, питание и развлечения в Одессе в 2025 году. Однако мы не учитывали расходы на услуги нумерологов и других подобных личностей.