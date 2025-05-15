День вышиванки в Верховной Раде. Тимошенко в платье за 117 тысяч, а Вирастюк в вышитой футболке

Рассказываем, как нарядились депутаты в День вышиванки

В четверг, 15 мая, в Украине отмечается День вышиванки. И хотя этот праздник в нашей стране не установлен на законодательном уровне, он очень полюбился гражданам нашей страны. В День вышиванки украинцы наряжаются в вышитую одежду на работу, на учебу и постят фото в вышиванках в соцсетях. Не исключение и народные избранники.

"Телеграф" расскажет, кто из нардепов красовался в вышиванках в честь праздника.

Первыми украинцев с Днем вышиванки поздравили Владимир и елена Зеленские. Президент и первая леди опубликовали в соцсетях милое фото в вышитых нарядах. Подробнее о них мы рассказывали здесь.

Владимир и Елена Зеленкские в вышиванках

Отличилась яркими снимками в вышиванке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она пришла в Раду в роскошном белом платье с красной вышивкой и с красными бусами в украинском стиле. А еще привлекла внимание новой укладкой — ее волосы аккуратными локонами спадали на плечи. К слову, по данным телеграм-канала Harley Quinn, платье с вышивкой Тимошенко стоит 117 тысяч гривен.

Поделился фото в вышиванках и бывший президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко. Он опубликовал снимок с коллегами по партии "Европейская солидарность" — все нардепы в разных вышитых рубашках и блузках.

Отдельно свои фото в вышиванках показали нардепы из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и София Федына.

Необычное фото ко Дню вышиванки запостила народный депутат и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она позирует на снимке в белом пиджаке с интересной вышивкой.

Еще одна "Слуга народа" Елена Копанчук также поделилась в Instagram снимком в белой блузе и юбке в национальной стилистике.

Нардеп из "Слуги народа" и стронгмен Василий Вирастюк поделился скромным фото из Верховной Рады, на котором он позирует в профиль. При этом видно, что на нем футболка с голубым воротником и вышивкой.

Также свою вышиванку в Верховной Раде продемонстрировала нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа. Она не только показала свой наряд, но и записала видеообращение, в котором поздравила украинцев с праздником.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие этнические рубашки надевал Зеленский за годы президентства. Там и вышиванка за $100 тысяч и не только.