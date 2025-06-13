"Пиарщики получат по шапке": Порошенко оконфузился с "российским" трофеем из-под Покровска (фото)

Украинцы также написали свое мнение нардепу

Бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко попал в курьез, опубликовав фото с подбитым БПЛА и написал, что это российский дрон. Оказалось, это было украинское оружие.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в сети X. Военный аналитик Тарас Чмут под сообщением пишет совсем другое.

"Этот самолетик — трофей из-под Покровска. Его мне привезли друзья, лица которых я показать не могу. Крыло "вурдалака" забрали с позиций россиян под Котлиным. Как вы сами понимаете, они же и утилизировали владельцев этой нечисти. В частности, такими "Бомберами" россияне кошмарят наших в Донецкой области. Птичка работает на бензине, летает на 50-70 километров и может нести взрывчатку или даже кумулятив", — пишет Порошенко.

Петр Порошенко

Под его сообщением собралось много комментариев. Среди них был и Тарас Чмут, кторый написал, что это украинский БПЛА.

Блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook также обратил внимание на итересный факт. Он показал фото БПЛА, где на детали виден украинский текст.

Украинский волонтер Сергей Стерненко также пишет, что это не русские дроны. Он это прокомментировал под сообщением Петра Порошенко.

Украинцы под сообщением Петра Порошенко также писали свои мнения. Большинство из них – негативные.

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