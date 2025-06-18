Элита РФ мечтает о мире? Под каким "соусом" Путин подаст россиянам окончание войны в Украине

Хозяин Кремля оперирует исключительно категориями собственной "победы"

Подавляющее большинство российской элиты надеется, что уже в 2025 году полномасштабная война России против Украины закончится. Они считают, что Москва и Киев имеют реальный шанс к чему-то договориться по итогам стамбульского процесса или другого.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Илья Пономарев. Он объяснил, под каким "соусом" Владимир Путин преподнесет народу России окончание т.н. "СВО".

— Я считаю, что никто не надеется на какой-то прочный мир. Они все на это надеются, но есть более опытные и умные люди, которые понимают, что это очень маловероятно.

По его мнению, у Кремля есть план обещаниями прекращения огня добиться всех возможных уступок от Запада.

— Договориться о прекращении огня наверняка [можно] будет ближе к осени и выйти на выборы в Украине. Они рассчитывают, что Зеленский их проиграет, власть сменится, и это также будет отыграно как "победа". Дескать, вот главный враг, мы добились того, что его убрали с поста президента, там кто-то другой, — говорит эксдепутат Госдумы.

А кто там "другой", даже если это будет более радикальный человек, это неважно. Важно то, что тот, с кем воевали, был убран. Ведь Путин оперирует исключительно категориями своей личной "победы", а что там на самом деле и на пользу ли это России — совершенно не важно, — подытожил Илья Пономарев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украине надавить на Россию и назвал слабое место Путина.