Продавцов ритуальных услуг больше не будет в киевских больницах

На проблему жаловались уже много лет

Киевский городской совет запретил торговлю похоронной атрибутикой в медицинских учреждениях. Также в столичных больницах запретят деятельность ритуальных служб.

Об этом написал в своем Facebook депутат Киевсовета Григорий Маленко ("Голос"). По его словам, решение было утверждено на заседании 12 декабря.

Согласно его словам, в помещениях и на территориях учреждений здравоохранения Киева теперь не будут вести деятельность ритуальные службы и другие субъекты, которые предоставляют ритуальные услуги или производят соответствующую атрибутику. Также там будет запрещено торговать похоронными принадлежностями или хранить их.

Маленко добавил, что принятие этого решения Киевсовету далось не просто.

В комментариях к записи он также добавил, что пациенты больниц точно не должны это видеть.

Как известно, проблема с похоронными бюро в больницах существует уже давно. По данным ГО АПФ, подобные компании имеют существенные преимущества над конкурентами, поскольку имеют возможность первыми общаться с родственниками умерших. Кроме того, с ними часто сотрудничали врачи и сотрудники моргов, которые могут "порекомендовать" нужную компанию в обмен на денежное вознаграждение.

Как сообщалось ранее, с 16 по 30 декабря в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по путепроводу на пересечении улицы Михаила Бойчука с железной дорогой возле станции "Киев-Демеевский".