Посылки из-за границы могут конфисковывать: что известно о новых строгих правилах для международных отправлений

Новые правила касаются всех международных отправлений

Международные посылки, содержание которых не соответствует заявленным в документах данным, теперь смогут конфисковывать. Нарушителям также грозит штраф в размере от 30 до 50% стоимости товаров.

Такие изменения внесены в Таможенный кодекс Украины. Соответствующий законопроект во вторник, 25 марта, приняла в целом во втором чтении Верховная Рада.

Новые правила касаются всех международных отправлений. Если название товара, его количество или сам факт наличия не совпадают с указанным в документах, посылку могут забрать, а отправителя оштрафовать.

Также изменены правила для изъятых ранее автомобилей. После возвращения авто из состава таможни, владелец имеет всего 10 дней, чтобы либо оформить его по новым правилам, либо вывезти из Украины.

Если владелец не выполнит это требование, ему грозит большой штраф – от 10 до 15 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль могут снова конфисковать.

Законопроект также определяет, когда дело о нарушении таможенных правил не будет открываться или закрываться. Например, если нарушителю еще не исполнилось 16 лет, если он был невменяемым или если в действиях нет состава нарушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на посылки из-за границы хотят ввести налог. Мы рассказывали, кого это коснется.