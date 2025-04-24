Новая Почта спешит медленно: украинцы жалуются на новый тариф

В общую сумму, по тарифу, входит не только упаковка

Украинцы ежедневно отправляют и получают сотни тысяч посылок – для кого-то это обыденное дело, для кого-то – приятная безделушка из интернет-магазина. Именно для таких внутренних доставок "Новая почта" и ввела инициативу, однако уже получает первые неоднозначные отзывы.

Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

"Локал" — это обновленный тариф от "Новой почты", обещающий выгодную доставку в пределах одного города или его пригорода. Стоимость пересылки документов составляет 65 грн, посылки до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, а до 30 кг – 140 грн. За доставку курьером придется доплатить 35 грн, а за габариты свыше 120 см – еще 50 грн.

В случае отправки посылки до 12:00 она будет доставлена в этот же день.

Известно также, что инициатива не действует на оккупированных территориях, а Краматорск на Донетчине временно выполняет функции областного центра. В то же время услуга доступна не во всех населенных пунктах — полный список можно просмотреть ниже.

В общую сумму по тарифу входит не только упаковка, но и услуги "Возвращение", "Переадресация" и страхование до 500 грн. Казалось бы удобно, выгодно, продуманно.

Как работает "Локал" на практике

Клиенты уже делятся первыми впечатлениями. "Посылку везут второй день по Киеву", — возмутился один пользователь. "Посылка отправлена еще вчера, до сих пор в Калуше. Это новая фишка — доставим через неделю?", – иронически написала украинка.

А кто-то подчеркнул: "Посылку забрали еще на прошлой неделе, вчера должно было быть автовозвращение. Нет денег, не посылки, курьер был там уже больше 3-х раз!".

Несмотря на обещания оперативности, на практике "Локал" иногда оказывается медленным, но скорость, похоже, еще нуждается в совершенствовании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пользователи "Новой почты" возмущены новыми доплатами за доставку в сельскую местность. На этот раз речь идет о дополнительном сборе в размере 25 гривен за отправку в деревни и поселки.