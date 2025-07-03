Умерла звезда украинского сериала "Когда мы дома"

Последние дни актриса находилась в больнице в тяжелом состоянии

Сегодня, 3 июля, стало известно о смерти звезды ситкома "Когда мы дома" Татьяны Шелиги. Актрисе было 76 лет. Несколько дней назад ее дочь сообщала, что актриса находится в тяжелом состоянии в больнице.

О том, что жизнь актрисы оборвалась, сообщила ее дочь Анастасия на странице Facebook. О причинах смерти Анастасия не сообщила.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже",- говорится в посте Анастасии Савицкой-Шелиги. Также дочь актрисы оставила свой номер телефона.

О проблемах со здоровьем Татьяны Шелиги стало известно в начале 2022 года. Актрисе потребовалась операция на сердце, которая стоила очень дорого. Деньги на оперативное вмешательство собрали благодаря неравнодушным украинцам.

В последнее время, по словам дочери, Татьяна Леонардовна находилась в бреду. Об этом Анастасия рассказала в комментарии OBOZ. Здоровье звезды значительно ухудшилось в конце апреля. "Решила сообщить, потому что ей звонят подруги, друзья. А она в таком состоянии, что не может ответить на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее пробуждают, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду", — рассказала дочь Шелиги.

Что известно о Татьяне Шелиге

Будущая звезда родилась 10 декабря 1948 года в Киеве. На протяжении 24 лет она работала в Севастопольском театре русской драмы и играла много ролей. По мнению актрисы, она играла роли, о которых можно только мечтать. В сентябре 1996 года Татьяне Шелиге было присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

Среди самых известных ролей актрисы в кинематографе — Валя у "За двумя зайцами", Мария Семеновна в "Лекарство для бабушки", Надежда Бакулина в "Когда мы дома", бабушка Пети в "Центральная больница".

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