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Теперь навсегда возле сына: где похоронена мама Кузьмы Скрябина и как выглядит ее могила

Автор
Наталья Дума
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Автор
Маме Андрея Кузьменко было 76 лет
Маме Андрея Кузьменко было 76 лет. Фото Колаж Телеграфу

Ольга Михайловна скончалась от инсульта

О Кузьме Скрябина всегда вспоминают как об искреннем человеке, который обладал чувством юмора и писал душевные песни. Но за этой светлой фигурой всегда стояла еще одна его мама Ольга Михайловна Кузьменко. Она пережила большую потерю – смерть сына. Два года назад ее не стало, а похоронили маму Скрябина рядом и с ним в семейном склепе.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила мамы Кузьмы Скрябина. Ее жизнь оборвалась после инсульта.

Что известно о маме Кузьмы Скрябина

Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 года в селе Сиде Львовской области. Она училась в музыкальной школе, а высшее образование получала в Дрогобычском институте музыкального искусства. Во время учебы в институте она ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни. Ольга Михайловна даже создала коллектив, где дети пели народные и обрядовые песни. Во взрослом возрасте мама Кузьмы Скрябина работала преподавательницей игры на фортепиано.

Кузьма Скрябин с мамой

Когда Ольга Михайловна уже была в браке и имела ребенка, семья жила в городе Новояворовск. Позже молодая семья переехала в поселок Брюховичи.

Мама Скрябина

Смерть сына Ольга Михайловна переживала очень тяжело. В интервью Славе Демину женщина признавалась, что после тяжелой потери сама несколько раз чуть не умерла. По ее словам, у нее часто падало давление. Чтобы справиться с горем, мама Андрея начала записывать свои мысли в тетрадь по совету врача. В конце концов это привело к написанию книги "Моя дорогая птица". Позже Ольга Михайловна написала еще две книги о жизни своего сына — "Группа "Скрябин" и друзья по сцене" (2016), и "Колыбельная для Андрюши" (2018).

Где похоронена и как выглядит могила мамы Андрея Кузьменко

Ольга Кузьменко отошла в вечность 23 сентября 2023 от инсульта. Ее похоронили рядом с сыном в семейном склепе в Брюховичах.

Скрябин могила

Участок аккуратный, с портретами, свечами и цветами. Сюда часто приезжают фанаты и вспоминают о легендарном певце и его маме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где жил Скрябин в Киеве. Он находится вдали от центра и не назван в его честь.

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#Могила #Скрябин #Андрей Кузьменко