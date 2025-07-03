В авиакомпании "Украинские вертолеты" заявляют о рейдерстве — в защиту выступили ветераны, военные и семьи погибших Героев

Авиакомпания обратилась к президенту с открытым письмом

В офисе авиакомпании "Украинские вертолеты" собрались ветераны, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих и инициативная группа работников самой авиакомпании. Все они коллективно обратились к президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг "Украинских вертолетов".

В обращении говорится о системном препятствовании стабильной работе авиакомпании, о политическом давлении, которое испытывает на себе коллектив в течение последних трех с половиной лет, пока продолжается полномасштабное вторжение. При этом отмечается, что авиакомпания продолжает работать, исправно платить налоги и отчисления в госбюджет и активно поддерживает армию, ветеранов, семьи погибших защитников Украины.

Как пояснил Евгений Тимошенко — ветеран, участник боевых действий и начальник одного из отделов технического департамента авиакомпании "Украинские вертолеты", более трех лет авиакомпания "отбивает" нападки в судах. Юристы приняли участие в 60 судебных заседаниях и по 5 делам уже доказали отсутствие состава правонарушений, то есть выиграли дела. Но как только закрывается одно производство – открывается новое. А сейчас новая волна давления включает публичные обвинения в адрес авиакомпании от народного депутата Федора Вениславского.

"Обратиться к Президенту нас вдохновила поддержка авиакомпании "Украинские вертолеты" от воинов, которые сейчас на фронте, которые ценой своего здоровья и жизни каждый день, каждую ночь защищают нашу Родину, уничтожают врага. Это Защитники, с которыми мы дружим, для кого-то из нас они — побратимы, которым мы помогаем чем можем не один месяц, не один год. Их поддержка дает нам силы и уверенность в правильности наших действий, дает веру в нашу неизбежную Победу", — говорится в открытом письме Владимиру Зеленскому.

В зале, где состоялась встреча и собирали первые подписи под обращением, показали одно из таких видеообращений со словами поддержки от 157-го батальона 118-й бригады ТрО.

"Если бы не авиакомпания "Украинские вертолеты", у нас не было бы автомобиля и десятка дронов, которые авиакомпания передала крайний раз. И это значит, что выполнять свои обязанности нам было бы гораздо сложнее. А теперь представьте, что эту авиакомпанию, которая еще и есть в списке лидеров по размерам налогов, отчисленных в бюджет Украины, обвиняют в наличии какого-то российского следа. Вот как мы должны на это реагировать? Врут и не краснеют. Давайте каждый будет заниматься своим! Мы здесь будем воевать с врагом, вы в тылу ищите как можно больше способов помогать нам. А не ищите врагов среди своих же. Потому что Украина у нас всех одна", — обращаются военнослужащие на видео.

Евгений Тимошенко рассказал, что таких видео от бывших побратимов и разных подразделений у них уже больше десятка.

Среди присутствующих и подписантов письма к президенту Украины была вдова военнослужащего, ВПЛ и мать троих детей Елена Кушнирук. Она рассказала о той работе, которую проводит авиакомпания с семьями погибших, как помогает и поддерживает семьи, в частности, детей-сирот погибших защитников.

"Мы видим реальную поддержку. И это не только финансовая поддержка — это внимание. Это уверенность в том, что такие детки — не забыты, что у них есть опека. Потому на фоне этого говорить, что компания, извините, пророссийская, или неправильно что-то делает, то это позор тем, кто это говорит", — отметила Елена.

Поддержали авиакомпанию и ветераны войны, в частности Сергей Саврей заявил: " Украинские вертолеты" – это социально ответственное предприятие, которое не только поддерживает армию, но и помогает ветеранам в реабилитации и трудоустройстве".

Подписанты коллективного обращения отмечают, что ожидают публичной реакции, осуждения любых форм рейдерства и принципиальной позиции в вопросе защиты авиакомпании "Украинские вертолеты" как социально ответственного бизнеса. Все они просят Владимира Зеленского поручить компетентным органам дать оценку действиям народного депутата Федора Вениславского.

Факты в поддержку компании: