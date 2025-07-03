В авіакомпанії "Українські вертольоти" заявляють про рейдерство — на захист виступили ветерани, військові та родини загиблих Героїв

Авіакомпанія звернулася до президента з відкритим листом

В офісі авіакомпанії "Українські вертольоти" зібрались ветерани, учасники бойових дій, члени родин загиблих військовослужбовців та ініціативна група з працівників самої авіакомпанії. Усі вони колективно звернулися до президента України з проханням втрутитися в ситуацію довкола "Українських вертольотів".

У зверненні йдеться про системне перешкоджання стабільній роботі авіакомпанії, про політичний тиск, який відчуває на собі колектив протягом останніх трьох з половиною років, поки триває повномасштабне вторгнення. При цьому наголошується, що авіакомпанія продовжує працювати, справно сплачувати податки та відрахування до держбюджету та активно підтримує військо, ветеранів, родини загиблих захисників України.

Як пояснив Євгеній Тимошенко — ветеран, учасник бойових дій та начальник одного з відділів технічного департаменту авіакомпанії "Українські вертольоти", понад три роки авіакомпанія "відбиває" нападки в судах. Юристи взяли участь у 60 судових засіданнях і по 5 справах уже довели відсутність складу правопорушень, тобто, виграли справи. Але як тільки закривається одне провадження — відкривається нове. А зараз нова хвиля тиску включає публічні звинувачення на адресу авіакомпанії від народного депутата Федора Веніславського.

"Звернутись до Президента нас надихнула підтримка авіакомпанії "Українські вертольоти" від воїнів, які зараз на фронті, які ціною свого здоров’я і життя кожен день, кожну ніч захищають нашу рідну Батьківщину, знищують ворога. Це Захисники, з якими ми дружимо, для когось із нас вони — побратими, яким ми допомагаємо, чим можемо не один місяць, не один рік. Їхня підтримка дає нам сили і впевненість у правильності наших дій, дає віру в нашу неминучу Перемогу", — йдеться у відкритому листі до Володимира Зеленського.

У залі, де відбулась зустріч і де збирали перші підписи під зверненням, показали одне з таких відеозвернень зі словами підтримки від 157-го батальйону 118-ї бригади ТрО.

"Якби не авіакомпанія "Українські вертольоти", у нас не було б автомобіля та десятка дронів, які авіакомпанія передала крайній раз. І це означає, що виконувати свої обов'язки нам було набагато складніше. А тепер уявіть, що цю авіакомпанію, яка ще й є в списку лідерів за розмірами податків відрахованих до бюджету України, звинувачують у наявності якось російського сліду. От як ми маємо на таке реагувати? Брешуть і не червоніють. Давайте кожен буде займатись своїм! Ми тут будемо воювати з ворогом, у ви у тилу шукайте якомога більше способів допомагати нам. А не шукайте ворогів серед своїх же. Бо Україна у нас всіх одна", — звертаються військовослужбовці на відео.

Євгеній Тимошенко розказав, що таких відео від колишніх побратимів та різних підрозділів у них вже більше десятка.

Серед присутніх та підписантів листа до президента України була зокрема вдова військовослужбовця, ВПО та мати трьох дітей Олена Кушнірук. Вона розказала про ту роботу, яку проводить авіакомпанія з родинами загиблих, як допомагає та підтримує сім’ї, зокрема дітей-сиріт загиблих захисників.

"Ми бачимо реальну підтримку. І це не тільки фінансова підтримка — це увага. Це впевненість в тому, що такі дітки — не забуті, що вони мають опіку. То на фоні цього казати, що компанія, вибачте, проросійська, або неправильно щось робить, то це ганьба тим, хто це каже", — зазначила пані Олена.

Підтримали авіакомпанію й ветерани війни, зокрема Сергій Саврей заявив: "Українські вертольоти" — це соціально-відповідальне підприємство, яке не тільки підтримує армію, а й допомагає ветеранам у реабілітації та працевлаштуванні".

Підписанти колективного звернення наголошують, що очікують публічної реакції, засудження будь-яких форм рейдерства та принципової позиції у питанні захисту авіакомпанії "Українські вертольоти" як соціально-відповідального бізнесу. Усі вони просять Володимира Зеленського доручити компетентним органам дати оцінку діям народного депутата Федора Веніславського.

Факти на підтримку компанії: