В карпатских реках водится лосось, но вылавливать его запрещено: что это за рыба (фото)

Сегодня дунайский лосось занесен в Красную книгу Украины, а ее отлов полностью запрещен

Лосось дунайский (Hucho hucho) — это один из самых ценных видов рыб, населяющих горные реки бассейна Дуная, особенно вытекающие из Карпат. Этот вид относится к семейству лососевых и является реликтовой формой тайменя, когда-то широко распространённого в водоемах Евразии.

Лосось дунайский – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу Украины с 1994 года. Отлов этой рыбы на территории Украины полностью запрещен. Он также находится под охраной Бернской конвенции, Международного союза по охране природы (МСОП) и европейского красного списка

Ареал обитания лосося дунайского охватывает среднее и нижнее течение рек Тересвы, Теребли, Тисы, а также бассейны Прута и Черемоша на востоке Закарпатской области и Предкарпатье. Это одна из самых больших рыб горных рек: длина особей может превышать 180 см, а масса – достигать 60 кг.

Внешний вид и поведение

Тело лосося дунайского стройное, брусчатое, с большой головой и широкой пастью, челюсти которой усеяны многочисленными зубами. Глаза большие и расположены высоко на лбу. Окрас рыбы серый с зеленоватым оттенком, иногда переходит в коричнево-красный, с черными пятнами на спине и боках. Это позволяет ему маскироваться на дне горных рек.

Лосось – активный хищник, охотящийся на открытых плесах. Его плавники смещены ближе к хвосту, что обеспечивает быстрые и маневренные движения. Рыба держится у перекатов, мостов, нависших берегов и сваленных деревьев, передвигаясь между тайниками в пределах своего участка.

Особенности жизненного цикла

Оптимальная температура воды для дунайского лосося — +15…+20 °C, но он может выдерживать до 22 °C при достаточном насыщении кислородом. Зимой рыба спускается в устья рек и ям с медленным течением, а в период нереста поднимается против течения, преодолевая препятствия высотой до 1,2 м.

Самцы начинают размножаться в возрасте 3-4 лет при массе 1-2 кг, самки – на 4-5 году при массе 2-3 кг. Нерест проходит в марте-мае на горных потоках с чистым галечным дном и скоростью течения 0,6-1 м/с. Самки выкапывают овальные ямы для икры, а оплодотворители охраняют территорию вокруг гнезда. Икра откладывается ночью порциями в течение нескольких дней, а инкубация длится больше месяца.

Молодняк сначала питается беспозвоночными, а потом переходит на рыбу. Лосось дунайский поедает таких рыб, как гольян, пескарь, елец, голавль, подуст, хариус и ручьевая форель.

Меры по сохранению

Причинами уменьшения численности дунайского лосося являются зарегулирование рек (дамбы, препятствия для миграции), ухудшение гидробиологического режима (загрязнение воды, вырубка прибрежной растительности) и чрезмерный отлов. Для сохранения вида применяются мероприятия искусственного разведения, в частности на государственном уровне, это делает "Рыбоводный форелевый завод "Лопушно". Также важно установить заповедный режим на нерестовых и нагульных биотопах лосося.

Зарыбление рек

Лосось дунайский – уникальный и ценный представитель горных рек Карпатского региона, играющий важную роль в поддержании экологического равновесия этих водоемов. Его большая биологическая значимость сочетается с уязвимостью из-за ограниченного ареала и негативного влияния человеческой деятельности.

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