Смертельно ядовитая рыба появилась в Черном море. Как выглядит и что делать, если поймали (фото)

Эта рыба может раздуваться как шар

Рыбаки в Украине могут выловить не только огромных щук и карпов, но и смертельно ядовитую рыбу – серебристого тетраодона. Этот вид зафиксирован в Черном море, поэтому следует быть более осмотрительными.

Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, этот вид рыбы считается тропическим хищником и по большей части обитает в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) – это экзотическая ядовитая рыба, которая может раздуваться как пуля. Общепринятым местом нахождения этой рыбы был Индо-Тихоокеанский регион. Однако через Суэцкий канал тетраодон проник в Средиземное, а затем – в Черное море.

Тетраодон серебристый

Тетраодон серебристый

Впервые эта рыба была официально зафиксирована в акватории Черного моря в 2014 году. И с этого времени рыбаков предупреждали об опасности, однако рыбу снова заметили.

Почему тетраодон серебристый опасен

содержит тетродотоксин – мощный яд, поражающий нервную систему. Крошечная доза яда может вызвать смерть.

имеет сверхпрочные челюсти, с помощью которых разгрызает сетки, жилки и улов.

питается моллюсками, рыбой, ракообразными, вытесняя местные виды.

в результате распространения в Средиземном море рыбаки терпят значительный экономический ущерб.

из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

Если же во время рыбалки, был замечен тетраодон серебристый, то следует сделать его фото. Но снимок должен передавать реальный размер вида. Записать координаты и сообщить об этом в Госэкоинспекцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Киевом нашли рай для рыбаков, где водятся настоящие "монстры".