Под угрозой краснокнижная рыба — реку на Львовщине отравляют второй год подряд? (фото, видео)

Экоинцидент произошел у курорта Моршин

В нескольких областях Украины зафиксировали мор рыбы. Коснулась чрезвычайная ситуация и во Львовской области — в притоке Днестра, реке Бережница заметили много мертвой рыбы.

Соответствующие фото и видео опубликовал в соцсети "Фейсбук" Богдан Шкляр. Он отметил, что подобная ситуация была и в прошлом году — реку зарыбили мальками форели, но рыба погибла. На реке находится несколько сел и город Моршин. "Уже не раз было замечено, что загрязнение начинается возле Моршина и страдает вся река вниз по течению", — говорит очевидец и подтверждает гибель рыбы фото и видео.

Река Бережница течет через Моршин

Погибшая рыба в реке Бережница

Среди погибших рыб — окуни и быстрянка. Эта рыба из семейства карповых входит в Красную книгу Украины и Европейский красный список.

Во Львовском рыбоохранном патруле "Телеграфу" рассказали, что массовой гибели рыбы не обнаружили. Что касается слива возле Моршина — подозревают утечку канализационных вод. Выводы об этом должна давать Госэкоинспекция. В ГЭИ пока знают о ситуации. На горячей линии сообщили, что обращение о ситуации на реке Бережница поступило 25 июня. На следующий день на место отправилась команда, которая должна отобрать пробы воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в реку Днестр сливают неизвестные отходы, похожие на кровь. Рыбаки говорят о возможном сливе отходов с предприятия.