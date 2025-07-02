Под Киевом рыбак в одиночку наловил почти 100 кг рыбы: теперь у него проблемы (фото)

Порыбачил почти на 1000 долларов – в Киевской области экологи оштрафовали слишком удачливого рыболова

Государственные инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа недавно натолкнулись на серьезное нарушение правил рыболовства на Киевском водохранилище. 27 июня они обнаружили рыбалку, значительно превысившую разрешенные нормы отлова рыбы.

Как сообщили в инспекции, около села Ровжи Вышгородского района нарушитель выловил 17 европейских сомов общим весом 71 килограмм. Это в шесть раз превышает установленную норму — согласно правилам любительского рыболовства, разрешено вылавливать только 3 килограмма рыбы и один трофейный экземпляр в сутки. Такие действия нарушают закон об охране животного мира и правила любительского рыболовства, которые призваны защищать водные ресурсы и поддерживать баланс в природе.

Незаконный лов рыбы

Незаконный лов рыбы

Правовые последствия

За этот "улов" на рыбака составили административный протокол, а размер ущерба, который он нанес природе, оценили более чем в 46 тысяч гривен — именно на такую сумму нарушитель уничтожил водные биоресурсы.

Дело передано в суд, где нарушителю грозят серьезные штрафные санкции в соответствии с законодательством об охране животного мира. Ведь подобные нарушения наносят серьезный ущерб водным экосистемам. Превышение норм отлова нарушает естественный баланс в водоемах и может привести к уменьшению популяций рыбы. Европейский сом является особенно ценным видом, и его массовый лов отрицательно влияет на биоразнообразие Киевского водохранилища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что огромного карпа на 20+ кг поймали в озере под Киевом. Получить большой улов удалось юному рыбаку по имени Ярослав.