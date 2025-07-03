Тотальный контроль или шаг к европейским платежам? Комитет Рады поддержал спорный законопроект

SEPA может стоить украинцам банковской тайны

Налоговая служба может получить доступ к информации обо всех банковских счетах и сейфах украинцев. Комитет Верховной Рады поддержал соответствующий законопроект №13233 18 голосами.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по налоговой политике Ярослав Железняк. Теперь законопроект должен пройти голосование в Верховной Раде.

Нововведение коснется каждого украинца, имеющего банковский счет. "Телеграф" объяснит, что конкретно изменится и почему часть депутатов выступила против.

Что предусматривает законопроект №13233

Банки должны будут уведомлять налоговую службу об открытии и закрытии счетов украинцев. Также они будут передавать данные о заключении договоров по аренде банковских сейфов.

Проект закона №13233

Налоговая создаст специальную базу данных по этой информации. В нее попадут имена владельцев счетов, номера счетов, даты открытия и закрытия, названия банков. Но деньги на счетах и содержание сейфов не будут известны налоговой.

Банки, не подающие информацию вовремя, заплатят штраф 680 гривен за каждый случай. Все данные будут храниться в реестре минимум 5 лет после закрытия счета.

Кто будет иметь доступ к информации

Помимо налоговой службы информацию из реестра смогут получать многие госучреждения. В них входят правоохранители, Финмониторинг, НАПК и АРМА.

Также доступ будет иметь НАБУ, Бюро экономической безопасности и исполнительная служба. Даже частные исполнители смогут узнать счета украинцев при определенных условиях.

Все эти организации получат информацию через специальные электронные системы. Порядок доступа к данным должно установить отдельное положение правительства.

Связь с присоединением к SEPA

В то же время, этот законопроект нужен для вхождения Украины в европейскую систему платежей SEPA. Это позволит украинцам переводить деньги в евро быстро и бесплатно.

Сейчас переводы в Европу идут несколько дней и стоят 0,7–1,5% от суммы. С SEPA переводы станут мгновенными и бесплатными. Молдавия уже присоединилась к этой системе.

Для входа в SEPA Украина должна выполнить требования европейских директив. Создание реестра банковских счетов – одно из таких требований.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – это Единая зона платежей в евро, объединяющая 36 стран Европы. Система позволяет делать переводы в евро между этими странами так же легко, как внутри одного государства мгновенно и без комиссий.

Участники SEPA

Сейчас в SEPA входят все страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и другие. Из наших соседей система уже работает в Молдове с 2023 года.

Критика со стороны депутатов

Ярослав Железняк назвал решение комитета "каким-то сюром". Он вместе с нардепом Васильченко категорически выступил против законопроекта.

По словам Железняка, это подготовка к полному открытию банковской тайны. Министр финансов уже записал такую возможность в бюджетную декларацию. Многие депутаты от "Слуги народа" также не поддержали эту идею, говорит Железняк.

Однако 18 членов комитета все-таки проголосовали за законопроект. Еще 2 депутата, а именно Железняк и Васильченко, воздержались от голосования.

Напомним, что еще в апреле глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев указал, что в комитете нет ни одного такого законопроекта, который позволял бы передавать налоговой службе информацию о счетах граждан.

Еще раньше в этом году "Телеграф" писал, что от банковской тайны хотят отказаться. Тогда в Минфине объяснили, зачем это нужно. Там считают, что банковская тайна защищает только "воров и преступников".

Дмитрий Алексиенко: "Основная цель — полный контроль за доходами граждан"

Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко специально для "Телеграфа" прокомментировал инициативу властей.

По его словам, эти шаги направлены на открытие банковской тайны и вкладываются в общую стратегию Минфина. Эксперт отметил, что подобные инициативы в последнее время появляются часто — это и налогообложение продавцов на ОЛХ, и ограничение для ФЛП.

"Основная цель этой стратегии — полный контроль за доходами и расходами граждан и постепенный демонтаж упрощенной системы налогообложения ", — пояснил Алексеенко.

Дмитрий Алексеенко

Эксперт выступил категорически против законопроекта, назвав открытие банковской тайны в нынешних условиях вредным для граждан.

"Тотальный контроль и налогообложение продавцов носков не наполнят бюджет, они лишь добьют малый бизнес, который и так едва дышит, и ускорят инфляцию ", — подытожил он.

Раньше мы писали, что налоговая взялась за контроль покупок в интернете. Специалисты рассказали "Телеграфу", как именно ГНС узнает о доходах граждан и за что и как налоговики наказывают людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине хотят изменить процедуру открытия и закрытия банковских счетов. Нововведения вроде бы должны упростить некоторые бюрократические моменты.