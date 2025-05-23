Как налоговая находит OnlyFans-моделей и интернет-торговцев? Юристы дали объяснение

Фискалы могут проверять интернет-площадки, где граждане предлагают товары и услуги

Налоговики вплотную взялись за контроль покупок украинцев в интернете — собирают/анализируют данные с площадок типа OLX, OnlyFans, Uklon и т.д., после чего взимают неоплаченные налоги с физлиц и начисляют штрафы.

Как налоговики находят интернет-торговцев, об этом "Телеграфу" рассказали налоговые юристы. Они подтверждают активизацию фискалов и отмечают, что ГНС действительно активнее отслеживает интернет-торговлю по чекам.

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая взялась за контроль покупок в интернете: кто под угрозой и почему будет еще жестче".

"Налоговые органы не в состоянии отследить всех налоговых резидентов, которые фактически совершают хозяйственную деятельность без надлежащей регистрации. Пока налоговые инспекторы не получили конкретную налоговую информацию, конкретную жалобу на какого-то предпринимателя или не обнаружат его самостоятельно, они в полном объеме не контролируют онлайн-торговлю как таковую. Для этого совершается множество действий", — сказал "Телеграфу" адвокат ЮК Riyako&Partners Андрей Тимонов.

В качестве примера он привел ситуацию с налогообложением доходов, полученных гражданами Украины на зарубежной площадке OnlyFans. Тимонов отметил, что наши налоговые органы, скорее всего, получили данные в виде массива информации.

Напомним, что Украина еще в августе 2022 года присоединилась к международному соглашению по автоматическому обмену финансовой информацией по международному стандарту CRS (Common Reporting Standart), по которому работают около 120 стран. заработки украинцев, их иностранные активы, банковские счета и т.д. А фактически первый обмен этими данными состоялся в октябре 2024, следующий запланирован до 30 сентября 2025-го. Благодаря ему наша ГНС ​​может узнавать за границей заработки украинцев, их иностранные активы, банковские счета и т.д.

"Наши налоговые органы получили от владельца платформы OnlyFans информацию о выплатах денежных средств от этой площадки в адрес граждан Украины. А затем они анализировали все эти сведения, зная налоговый код гражданина-получателя: мониторили их поданные/не поданные декларации, проверяли, кто зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Кстати, многие девушки были зарегистрированы как ФОП и подавали декларации, декларировали выплаты OnlyFans как доход и платили налоги. К ним не было вопросов. Но были и противоположные случаи", — рассказал Тимонов.

К тому же наши фискалы могут дотянуться и до украинских интернет-платформ типа OLX, Rozetka, Uklon и т.д.

"Налоговая имеет возможность проверять интернет-площадки, где граждане предлагают товары и услуги, и таким образом выявлять незарегистрированных предпринимателей", — подтвердил в комментарии "Телеграфу" адвокат Leschchenko & Partners Даниил Трясов.

"Плодотворное сотрудничество может налаживаться с "Новой почтой", например, по получению от нее информации о субъектах хозяйствования, которые непосредственно получают наложенные переводы", — добавил Андрей Тимонов.

В то же время в банках отрицают предоставление Налоговой в онлайн-режиме информации о переводах между счетами граждан и движении средств на них. Такие сведения относятся к банковской тайне. Финансисты говорят, что предоставляют клиентские данные только по решениям суда и нечасто именно налоговым органам.

"По запросу налоговой мы не имеем права предоставлять информацию по закону. Единственный способ — это получить информацию по решению суда. Иногда есть решения, инициаторами которых является Налоговая служба, но обычно решения суда касаются уголовных дел", — пояснил "Телеграфу" заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка, Антон Тютюн.

Напомним, "Телеграф" писал, что из переводов на карту нужно платить налоги, и объяснил, кого это касается.