От банковской тайны хотят отказаться: в Минфине объяснили почему

Министр рассказал, что не так с банковской тайной в Украине

В Министерстве финансов выступили за раскрытие банковской тайны украинцев для налоговиков. Там считают, что ее сохранение "выгодно лишь злоумышленникам".

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Его слова приводит "Цензор.НЕТ".

"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов – это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", — сказал он.

При этом он добавил, что может понять недоверие украинцев к этому нововведению, поскольку не знает, как правоохранители будут использовать эту информацию.

Марченко добавил, что смягчение банковской тайны является одним из условий для вступления в ЕС, а потому рано или поздно соответствующую инициативу будет принято. Однако возможно, что доступ к данным украинцев получат лишь фискальные органы, а не все правоохранители. Исключением может быть разве что решение суда.

При этом министр добавил, что конкретный налоговик не будет иметь доступа к финансовым данным конкретного человека, а скорее получит набор цифр. Их внимание же будет в основном привлекать ситуации, когда "на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем".

Стоит отметить, что в октябре 2024 года парламент пытался проголосовать законопроект по смягчению банковской тайны и предоставлению информации финучреждениями по запросу Нацполиции, но в конечном итоге правки не были приняты во втором чтении.

При этом эта норма является одним из требований для вступления в ЕС, который требует от членов прозрачности. В частности все страны обязаны следовать директиве DAC7, которая сводится к автоматическому обмену данными о банковских счетах, доходах и активах. Перед вступлением реформировать законодательство приходилось Хорватии, Румынии и Болгарии, при этом гармонизировать законодательство с нормами ЕС также решили страны вроде Швейцарии, Люксембурга и Австрии, которые не состоят в блоке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из популярных банков разрешил украинцам при необходимости снимать наличные деньги не только в Украине, но и за рубежом.