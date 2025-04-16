Открытие банковской тайны для налоговиков может произойти уже в 2025? Что говорят в Раде

Доступ ГНСУ к банковским счетам поможет ввести новые сервисы для налогоплательщиков

Раскрытие банковской тайны для налоговиков может якобы произойти уже в этом году. Самый поздник срок — 2027 год.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на ответ Государственной налоговой службы. Журналистам рассказали, что в рамках реформы планируется получить доступ "к банковской тайне, тайне предоставителя платежных услуг об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах".

По словам журналистов, в ГНСУ объясняют эту необходимость тем, что в Украине налоговые органы не имеют доступа к информации о наличии средств на счетах налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, а такой доступ необходим для взыскания долга.

Тем временем в пресс-службе Министерства финансов, по словам журналистов hromadske, говорят, что доступ ГНСУ к банковским счетам поможет ввести новые сервисы для налогоплательщиков — в частности упрощение процедуры декларирования и уплаты налога на доходы физических лиц.

"Также это позволит "усилить аналитическую составляющую в работе. ГНС сможет сравнивать информацию о поступлении денежных средств с информацией о фактически задекларированных налогоплательщиками доходах.

В Министерстве финансов объясняют, что для предоставления ГНС доступа к банковским счетам потребуется голосование за законодательные изменения в Верховной Раде, а до этого ГНС должно поработать над улучшением защиты собственных систем информации, навести порядок в налоговых проверках, чтобы повысить доверие налогоплательщиков к этому ведомству", — говорится в материале.

Что говорят в Раде?

В это же время, как пишет "РБК-Украина", глава финансового комитета Верховной Рады отмечает, что в настоящее время комитете нет ни одного такого законопроекта.

"И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет", — добавил он.

Что известно о банковской тайне в Украине

В октябре 2024 года парламент пытался проголосовать законопроект по смягчению банковской тайны и предоставлению информации финучреждениями по запросу Нацполиции, но в конечном итоге правки не были приняты во втором чтении.

При этом эта норма является одним из требований для вступления в ЕС, который требует от членов прозрачности. В частности все страны обязаны следовать директиве DAC7, которая сводится к автоматическому обмену данными о банковских счетах, доходах и активах. Перед вступлением реформировать законодательство приходилось Хорватии, Румынии и Болгарии, при этом гармонизировать законодательство с нормами ЕС также решили страны вроде Швейцарии, Люксембурга и Австрии, которые не состоят в блоке.

В начале года нардеп Ярослав Железняк в комментарии "РБК-Украина" объяснял, что сейчас в Украине нет программ и планов по ограничению или полной отмене банковской тайны. Хотя в Независимой ассоциации банков Украины отмечают, что упрощение доступа к банковской тайне может быть применено в рамках Национальной стратегии доходов, утвержденной Кабмином до 2030 года.

Напомним, о том, что известно о данной стратегии, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.