Тотальний контроль чи крок до європейських платежів? Комітет Ради підтримав спірний законопроект

SEPA може коштувати українцям банківської таємниці

Податкова служба може отримати доступ до інформації про всі банківські рахунки та сейфи українців. Комітет Верховної Ради підтримав відповідний законопроект №13233 18 голосами.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк. Тепер законопроект має пройти голосування у Верховній Раді.

Нововведення торкнеться кожного українця, який має банківський рахунок. "Телеграф" пояснить, що конкретно зміниться і чому частина депутатів виступила проти.

Що передбачає законопроект № 13233

Банки повинні будуть повідомляти податкову службу про відкриття та закриття рахунків українців. Також вони передаватимуть дані про укладення договорів на оренду банківських сейфів.

Проєкт закону №13233

Податкова створить спеціальну базу даних з цією інформацією. У неї потраплять імена власників рахунків, номери рахунків, дати відкриття та закриття, назви банків. Але гроші на рахунках та вміст сейфів не будуть відомі податковій.

Банки, які не подадуть інформацію вчасно, заплатять штраф 680 гривень за кожен випадок. Всі дані зберігатимуться у реєстрі мінімум 5 років після закриття рахунку.

Хто матиме доступ до інформації

Крім податкової служби, інформацію з реєстру зможуть отримувати багато держустанов. До них входять правоохоронці, Фінмоніторинг, НАЗК та АРМА.

Також доступ матимуть НАБУ, Бюро економічної безпеки та виконавча служба. Навіть приватні виконавці зможуть дізнатися про рахунки українців за певних умов.

Всі ці організації отримуватимуть інформацію через спеціальні електронні системи. Порядок доступу до даних має встановити окреме положення уряду.

Зв'язок з приєднанням до SEPA

Водночас цей законопроект потрібен для входження України до європейської системи платежів SEPA. Це дозволить українцям переказувати гроші в євро швидко та безкоштовно.

Зараз перекази в Європу йдуть кілька днів і коштують 0,7-1,5% від суми. З SEPA перекази стануть миттєвими та безплатними. Молдова вже приєдналася до цієї системи.

Для входу до SEPA Україна повинна виконати вимоги європейських директив. Створення реєстру банківських рахунків — одна з таких вимог.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це Єдина зона платежів у євро, яка об'єднує 36 країн Європи. Система дозволяє робити перекази в євро між цими країнами так само легко, як всередині однієї держави — миттєво і без комісій.

Учасники SEPA

Зараз до SEPA входять всі країни ЄС, Норвегія, Ісландія, Швейцарія та інші. З наших сусідів система вже працює в Молдові з 2023 року.

Критика з боку депутатів

Ярослав Железняк назвав рішення комітету "якимось сюром". Він разом з нардепом Васильченком категорично виступив проти законопроекту.

За словами Железняка, це підготовка до повного відкриття банківської таємниці. Міністр фінансів уже записав таку можливість у бюджетну декларацію. Багато депутатів від "Слуги народу" також не підтримали цю ідею, каже Железняк.

Проте 18 членів комітету все ж проголосували за законопроект. Ще 2 депутати, а саме Железняк та Васильченко, утрималися від голосування.

Нагадаємо, що ще у квітні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцевказав, що в комітеті нема жодного такого законопроєкту, який би дозволяв передавати податковій службі інформацію про рахунки громадян.

Ще раніше цього року "Телеграф" писав, що від банківської таємниці хочуть відмовитись. Тоді у Мінфіні пояснили, навіщо це потрібно. Там вважають, що банківська таємниця захижає лише "злодіїв та злочинців".

Дмитро Олексієнко: "Основна ціль — цілковитий контроль за доходами громадян"

Віцепрезидент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко спеціально для "Телеграфу" прокоментував ініціативу влади.

За його словами, ці кроки спрямовані на відкриття банківської таємниці та вкладаються в загальну стратегію Мінфіну. Експерт зазначив, що подібні ініціативи останнім часом з'являються часто — це й оподаткування продавців на ОЛХ, й обмеження для ФОПів.

"Основна ціль цієї стратегії — цілковитий контроль за доходами та видатками громадян та поступовий демонтаж спрощеної системи оподаткування", — пояснив Олексієнко.

Дмитро Олексієнко

Експерт виступив категорично проти законопроєкту, назвавши відкриття банківської таємниці в теперішніх умовах шкідливим для громадян.

"Тотальний контроль та оподаткування продавців шкарпеток не наповнять бюджет, вони лише доб'ють малий бізнес, який і так ледь дихає, та прискорять інфляцію", — підсумував він.

Раніше ми писали, що податкова взялася за контроль покупок в інтернеті. Фахівці розповіли "Телеграфу" як саме ДПС дізнається про доходи громадян і за що та як податківці карають людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні хочуть змінити процедуру відкриття та закриття банківських рахунків. Нововведення нібито мають спростити деякі бюрократичні моменти.