Назвіть п'ять країн на літеру "Н": відомий бренд висміяли в мережі за ганебний ляп

Реакція соцмереж не забарилася

У соціальних мережах активно обговорюють відео, де ведучий, який проводив вуличне опитування, не зарахував відповідь "Нова Зеландія" як правильну у списку країн, що починаються на літеру "Н". Це викликало хвилю обурення та іронії серед користувачів, які звинуватили автора відео в елементарному незнанні географії.

Такий ролик опублікував бренд "Опілля" у Facebook. Суть завдання була проста: перехожий мав назвати 5 країн на літеру "Н", щоб отримати пляшку квасу.

Молодий чоловік із легкістю називає: "Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Нігерія, Нова Зеландія". Проте ведучий відмовляється зараховувати Нову Зеландію, аргументуючи це тим, що "Нова" – це начебто окреме слово, а країна — "Зеландія".

Реакція соцмереж не забарилася. Люди масово залишають коментарі, в яких підкреслюють, що "Нова Зеландія" цілком логічно і правильно починається на "Н", адже це її офіційна назва, а подібне розділення — безглузде.

Один користувач зазначає: "Зеландія — це країна ? Серйозно ?!!! Чувак, якщо не вчився в школі, Вікіпедія тобі в поміч".

Інший каже: "Нова Зеландія правильно".

Третій коментує коротко:"Ведучий тупенький".

Ще один користувач іронізує: "Ведучий, а хіба існує "Стара" Зеландія?".

Що пишуть під дописом "Опілля"

Дехто з українців обурений, мовляв, це — "образа в сторону Географії". Аналогію проводить ще один коментатор: "Так можна й на Нідерланди сказати, що тільки Ланди, бо Нідер — то є Нижня, а Ланди — то Земля. Чи Британія, бо Великобританія — то неправильно…".

Що пишуть під дописом "Опілля"

Хтось прямо вказує на помилку: "З Новою Зеландією блогер присоромився трохи, відповідь правильна була".

Що пишуть під дописом "Опілля"

Цей кумедний, проте доволі прикрий інцидент став прикладом того, як елементарне незнання шкільної програми може обернутися хвилею критики. І хоча відео набрало багато переглядів, інтерес до нього виник не через дотепність, а через відвертий ляп, що змусив багатьох засумніватися у рівні підготовки авторів контенту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні "5 канал" оприлюднив відео російських пропагандистських матеріалів, на якому Дональд Трамп заявляє в Конгресі, що отримав листа від Володимира Зеленського. Цим самим телеканал осоромився на весь інтернет.