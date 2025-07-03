Назвіть п'ять країн на літеру "Н": відомий бренд висміяли в мережі за ганебний ляп
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Реакція соцмереж не забарилася
У соціальних мережах активно обговорюють відео, де ведучий, який проводив вуличне опитування, не зарахував відповідь "Нова Зеландія" як правильну у списку країн, що починаються на літеру "Н". Це викликало хвилю обурення та іронії серед користувачів, які звинуватили автора відео в елементарному незнанні географії.
Такий ролик опублікував бренд "Опілля" у Facebook. Суть завдання була проста: перехожий мав назвати 5 країн на літеру "Н", щоб отримати пляшку квасу.
Молодий чоловік із легкістю називає: "Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Нігерія, Нова Зеландія". Проте ведучий відмовляється зараховувати Нову Зеландію, аргументуючи це тим, що "Нова" – це начебто окреме слово, а країна — "Зеландія".
Реакція соцмереж не забарилася. Люди масово залишають коментарі, в яких підкреслюють, що "Нова Зеландія" цілком логічно і правильно починається на "Н", адже це її офіційна назва, а подібне розділення — безглузде.
Один користувач зазначає: "Зеландія — це країна ? Серйозно ?!!! Чувак, якщо не вчився в школі, Вікіпедія тобі в поміч".
Інший каже: "Нова Зеландія правильно".
Третій коментує коротко:"Ведучий тупенький".
Ще один користувач іронізує: "Ведучий, а хіба існує "Стара" Зеландія?".
Дехто з українців обурений, мовляв, це — "образа в сторону Географії". Аналогію проводить ще один коментатор: "Так можна й на Нідерланди сказати, що тільки Ланди, бо Нідер — то є Нижня, а Ланди — то Земля. Чи Британія, бо Великобританія — то неправильно…".
Хтось прямо вказує на помилку: "З Новою Зеландією блогер присоромився трохи, відповідь правильна була".
Цей кумедний, проте доволі прикрий інцидент став прикладом того, як елементарне незнання шкільної програми може обернутися хвилею критики. І хоча відео набрало багато переглядів, інтерес до нього виник не через дотепність, а через відвертий ляп, що змусив багатьох засумніватися у рівні підготовки авторів контенту.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні "5 канал" оприлюднив відео російських пропагандистських матеріалів, на якому Дональд Трамп заявляє в Конгресі, що отримав листа від Володимира Зеленського. Цим самим телеканал осоромився на весь інтернет.