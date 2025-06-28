Мэр Одессы не считает Пушкина представителем "русского мира"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в очередной раз оказался в центре скандала. На этот раз он вступил в спор с военным из-за памятника российскому поэту Александру Пушкину.

Соответствующие видео распространяется в сети. Отмечается, что мэр Одессы также задал достаточно провокационный вопрос военному.

На видео видно, как активист подходит к Труханову и спрашивает, почему он не поддерживает снос в Одессе памятника Пушкину. Свою позицию мэр объясняет тем, что он не относит Пушкина к российской культуре и войне в Украине.

"Это для вас Пушкин — представитель российского мира, для меня — нет", — сказал Труханов.

Он подчеркнул, что тогда и оперный театр, и Потемкинскую лестницу следует снести в Одессе. Однако Труханов не упомянул и тот факт, что в Украине происходит декоммунизация и разобщение культуры с Россией. Почему мэр Одессы не считает российского поэта Пушкина представителем "русского мира" неизвестно.

К тому же, когда он узнал, что активист — военный, сразу поинтересовался почему он не на фронте. Мужчина назвал это "типичным манипулятивным вопросом". Объяснение о поддержке Трухановым исторических памятников, построенных при Российской империи, люди так и не услышали.

Напомним, что недавно Труханов эмоционально отреагировал на вопросы по поводу Пушкина и Одессы. Он подчеркнул, что Одесса – не российский город, чтобы не говорил об этом Пушкин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэра Одессы в сети сравнивали с Джейсоном Стейтемом, образ которого он повторил.