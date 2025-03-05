Назло Трампу: один из телеканалов оконфузился с российским видео

Сотрудники 5 канала, вероятно, так сильно обиделись на Трампа, что простили россиян

В среду, 5 марта, 5 канал опубликовал видео российских пропагандистов, на котором президент США Дональд Трамп рассказывает в Конгрессе, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского.

Свой выбор журналисты объяснили тем, что "Голос Америки" якобы спонсируется главой Белого дома. Медиа опубликовало ролик в своем аккаунте в соцсети Х, чем вызвало волну возмущения.

Украинцы были неприятно удивлены русской озвучкой, а также объяснением сотрудников телеканала. Кто-то из комментаторов даже предположил что было бы лучше опубликовать видео на языке оригинала, чем на русском языке.

Также пользователи спросили, финансирует ли Дональд Трамп "Голос Америки", которому 5 канал "устроил бойкот", из собственного кармана.

Напомним, в своем выступлении перед Конгрессом США Трамп рассказал, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского. В нем, по его словам, речь идет о готовности Киева к переговорам и подписанию с США соглашения о полезных ископаемых.

"Я только что получил письмо от Зеленского. Украина готова подписать соглашение о редкоземельных металлах. Россия, кажется, тоже готова к мирным переговорам. Разве это не замечательно?", — сказал он.

5 марта глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц во время телефонного разговора обсудили место и дату переговоров.