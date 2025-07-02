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Украинцев ждет неприятный сюрприз: синоптики не радуют прогнозом на конец недели

Автор
Алла Набок
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На первые выходные июля эксперты прогнозируют грозы
На первые выходные июля эксперты прогнозируют грозы. Фото Pixabay

Укргидрометцентр на этот период имеет собственный прогноз, отличающийся от приведенной информации

Ближе к первым выходным июля аналитики прогнозируют в Украине грозы, которые усилятся и охватят большинство регионов страны. Так, 4 июля ожидается непогода на севере и западе, а 5 июля она распространится на центральные и восточные регионы с большей интенсивностью.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Ventusky.

4 июля, в пятницу, грозы будут преобладать на севере Украины, особенно в Черниговской и Сумской областях, где индекс будет достигать около 700 J/kg. Несколько более слабые грозы предусматриваются на Киевщине и Полтавщине. На западе страны — в Житомирской, Львовской и Закарпатской областях возможны небольшие грозы со значением до 400 J/kg. Местами прогнозируют небольшие дожди, однако осадки не будут сильными.

Грозы в Украине 4 июля, карта
Погода на 4 июля

На следующий день, 5 июля, ситуация усложнится. Грозы растянутся полосой с севера на юг в центральных и восточных регионах. Особенно это касается частей Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. В Днепропетровской области ожидается самый высокий показатель — до 1000 J/kg. В Одесской области останутся лишь слабые остаточные грозы.

Грозы в Украине 5 июля, карта
Погода на 5 июля

Однако есть важный нюанс: по информации Украинского гидрометцентра, в указанных регионах в течение пятницы-субботы будет преобладать солнечная погода, что отчасти противоречит прогнозам Ventusky.

Грозы в Украине 4 июля, карта Укргидрометцентра
Погода на 4 июля, по данным УГМЦ
Грозы в Украине 5 июля, карта Укргидрометцентра
Погода на 5 июля, по данным УГМЦ

Как вывод, стоит быть готовыми к изменениям и внимательно следить за обновлениями погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после дождливого и прохладного июня Европу ждет сухой и жаркий июль, что станет серьезным испытанием для сельского хозяйства.

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#Погода #Гроза #Прогноз погоды #Синоптик