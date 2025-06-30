Лучше не выходить из дома: когда в июле будут самые жаркие дни

На юге и в Крыму передышки не будет

В июле ожидается две самых сильных волны аномальной жары, когда ртутные столбики подпрыгнут до +37 градусов. Это произойдет в первой декаде месяца. Первую волну по праву можно назвать африканской.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Согласно его прогнозу, во время первого скачка среднесуточная температура окажется на 5 – 8 °С выше климатической нормы.

В начале месяца из Центральной и Южной Европы в Украину начнет поступать жаркая воздушная масса африканского происхождения. В результате этого температура воздуха начнет быстро расти и уже к 4 июля Украину накроет жара.

Максимальные показатели днем составят +32…+37 °С, а среднесуточная температура окажется на 5 – 8 °С выше климатической нормы.

5 — 6 июля произойдёт кратковременное понижение температуры до +25…+31 °С, однако на крайнем юге и в Крыму при этом сохранится жаркая погода.

В конце первой декады месяца новая волна жары придет к нам из стран Балканского полуострова и накроет большую часть территории Украины. С 7 по 10 июля ртутные столбики снова подпрыгнут до +32…+37 °С, а на юге местами до +38…+39 °С. В ночное время минимальные показатели температуры ожидаются в пределах +15…+22 °С.

Также согласно прогнозу Кибальчича, по всей Европе будет наблюдаться нехватка осадков. В Украине, для примера, их за месяц может выпасть в районе 30-50% от средних значений за июль. Засуха особо вероятна в центральной, южной и юго-восточной частях Европы.