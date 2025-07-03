Обзавелась квартирой и зарабатывает более миллиона: что интересного в декларации судьи Матвеевой, которую освободили из плена

Ежемесячно чиновница получает заработную плату в размере более 127 000 грн, еще 146 000 грн имеет наличными

Юлия Матвеева — судья Шевченковского районного суда Киева, проживающая в столице и не относящаяся к должностям с высоким коррупционным риском. Вместе с мужем Артемом и дочерью Ольгой она владеет несколькими квартирами и автомобилями, а также имеет денежные активы в банках и наличные деньги.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций.

Недвижимость

Семья имеет несколько квартир в Украине:

квартира площадью 75,5 м², приобретенная в 2017 году (принадлежит мужу);

квартира площадью 98,7 м², арендуется с 2023 года декларанткой, а также мужем и дочерью;

квартира площадью 93,9 м², приобретенная в 2024 году с другим правом пользования, которое имеют декларант, муж и дочь;

квартира, принадлежащая Шимко Марии (часть недвижимости принадлежит Киевскому городскому совету).

Скриншот декларации судьи Матвеевой

Скриншот декларации судьи Матвеевой

Авто

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска был приобретен в 2017 году и принадлежит мужу Артему Матвееву.

Toyota Land Cruiser Prado

С сайтов продаж авто стало известно, что сейчас такую машину можно приобрести за 22 500 долларов или 940 000 грн.

Автомобиль Land Rover Range Rover Evoque 2016 выпуска приобретен в 2023 году, он принадлежит Надежде Матвеевой, а пользуются им декларантка и муж по другому праву пользования.

Land Rover Range Rover Evoque

Цена такого автомобиля – примерно 22 600 долларов.

Автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска был приобретен в 2023 году и принадлежит мужу Артему Матвееву.

Volkswagen Tiguan

Сейчас такая машина стоит в Украине в среднем 11 800 долларов.

Скриншот декларации судьи Матвеевой

Деньги

Семья Матвеевых имеет следующие доходы:

зарплата Юлии Матвеевой в Территориальном управлении Государственной судебной администрации — 1 533 408 грн;

дополнительное благо супруга Артема Матвеева от Универсал Банка — 2 836 грн;

социальные выплаты Юлии Матвеевой от Киевского городского центра – 4 000 грн;

социальные выплаты дочери Ольги от Киевского городского центра – 6 000 грн;

социальные выплаты мужа от Киевского городского центра — 4 000 грн;

благотворительная помощь дочери от Благотворительного фонда "Я-Мариуполь" — 1532 грн;

зарплата Артема Матвеева в "Киевмедспецтранс" — 277 844 грн.

Скриншот декларации судьи Матвеевой

В разделе денежных активов указаны следующие суммы:

на банковских счетах Юлии Матвеевой в ПриватБанке — 76 316 грн;

на счетах мужа Артема Матвеева в Универсал Банке — 5 017 грн;

на счетах мужа в ПриватБанке — 1 021 грн;

на счетах дочери Ольги Матвеевой в ПриватБанке – 11 грн;

на счетах дочери в Универсал Банке — 99 грн;

наличные деньги Юлии Матвеевой — 3 500 долларов США;

дополнительно на счетах Юлии в ПриватБанке — 81 грн.

Скриншот декларации судьи Матвеевой

Что известно о декларантке

Судья Юлия Матвеева

Юлия Матвеева — судья Шевченковского райсуда Киева, родом из Мариуполя Донецкой области, которая пережила 7 месяцев плена.

В неволе женщина стала свидетелем жестоких пыток над украинскими военнопленными и отказалась сотрудничать с незаконными структурами. После обмена она вернулась в Украину. По возвращении домой судью наградил президент Украины Владимир Зеленский орденом "За мужество" ІІІ степени.

Зеленский наградил судью Юлию Матвееву

Ранее "Телеграф" сообщал, что за прошлый год судья Жовтневого районного суда Днепра Вадим Гончаренко заработал 1,5 млн гривен, а его жена купила автомобиль, тогда как у него самого нет имущества, кроме личных сбережений дома.