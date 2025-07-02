Внезапно: Трамп признался, что внимательно следит за одним из направлений на фронте в Украине

Трамп впервые признал, что следит за ситуацией на фронте в Украине

Президент США Дональд Трамп, как оказывается, внимательно наблюдает за одним из направлений на фронте в Украине. Речь идет о Сумском направлении, где российские оккупанты сосредоточили более 50 тысяч единиц живой силы и пытаются продвинуться вглубь Сумщины.

Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга во Флориде. Он признал, что следит за ситуацией, однако не стал отвечать, что будет делать, если Россия начнет там полномасштабное наступление.

"Увидим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией", – добавил американский президент.

Напомним, что Россия привлекла около 50 тысяч военных для наступления на Сумском направлении. Это втрое превышает группировку Вооруженных сил Украины в этом регионе. Оккупанты пытаются создать так называемую "буферную зону" и взять под контроль областной центр, однако столкнулись с жестким сопротивлением ВСУ и понесут очень большие потери.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что российская оккупационная армия постепенно начинает буксовать на фронте, а темпы ее продвижения показали самые плохие результаты за полтора месяца. Даже захват нескольких сел или посадок не показатель успеха россиян. А военный эксперт Агиль Рустамзаде сказал, что россиянам потребуется гораздо больше войск для захвата Сумщины, чем они сейчас имеют в этом направлении. Планы оккупантов на Сумскую область он вообще оценил, как чисто "показуху" для Трампа.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же как в прошлом году. Наши подразделения успешно воплощают тактику активной обороны и освобождают границы Сумщины.