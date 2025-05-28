Не дайте плодам треснуть и сгнить: как правильно подвязывать помидоры в открытом грунте

Есть основные правила, которых следует придерживаться

Помидоры по праву считаются одними из самых популярных овощных культур. Но чтобы урожай получился щедрым и здоровым, важно помидоры не только правильно подкармливать, но и не забывать их подвязывать на огороде.

"Телеграф" узнал, как сделать так, чтобы растения не ломались и не стали хуже плодоносить. Детальнее о правильной подвязке томатов написано в материале Garden Design.

Как подвязывать помидоры

Подвязка помидоров — важная часть процесса выращивания плодов. Если этого не сделать, то есть большая вероятность потерять часть урожая. Это необходимо сделать, чтобы экономить пространство на грядке, снизить риск гниения и грибковых заболеваний, а также сделать плоды менее доступными для вредителей.

Кустовым помидорам с легкими плодами, например, некоторым сорта черри или патио, практически не нужна опора. Они отлично подходят для выращивания в контейнерах. А всем остальным сортам, которые дают большие плоды, нужно установить колышки либо каркас в виде конуса.

Как подвязать помидоры с помощью каркаса

Можно самостоятельно сделать каркас для овощей из арматурной проволоки, или металлической сетки. Этот каркас нужно вкопать в почву и осторожно подвязывать к нему кусты помидоров. Но это более сложный вариант подвязывания. Многие все же выбирают колышки.

Возьмите одну опору на один куст, установите на расстоянии 10 сантиментов от стебла и углубите ее в грунт на 20 сантиметров. Высота колышков должна превышать высоту куста на 25 сантиметров. Это поможет вам регулярно подвязывать новые побеги.

Как подвязать помидоры с помощью колышка

Для подвязки выбирайте тканевые полоски, ширина которых будет не меньше 2-3 сантиметров. Тонкие материалы, например, леска не подходит, потому что она может повредить стебли. Затягивать полоску сильно нельзя, оставляйте пространство для роста растений. Привязывайте куст ближе к верхушке свободной петлей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда огурцы начали желтеть. Их можно спасти, если попробовать некоторые средства.