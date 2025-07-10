Українців схвилювало найепічніше ДТП України 2025 року: хто, де і з ким знищив Bentley Bentayga

Київський бізнесмен влип на величезну суму за одну ніч, але це лише половина біди

Bentley Bentayga не проїздила на дорогах Києва і дня після покупки, розбившись у мотлох на Жуковому Острові. Резонансна новина про багатомільйонну аварію сколихнула українське суспільство, а деталі, які з’явилися незабаром, зробили її ще драматичнішою.

"Телеграф" розповідає повну версію епічної історії і те, як на неї реагують українці.

Дорога ДТП — деталі

Інформацію про подію "Телеграфу" розповіли свідки. За їхніми словами, двоє чоловіків після покупки дорогої Бентайги "обмивали" її у пляжному клубі Mayachok, що на Жуковому Острові.

Клуб Mayachok, де "обмивали" Бентлі

Свято, судячи з усього, вдалося на славу, бо, за словами інформатора, чоловіки сіли за кермо, попередньо, в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння. Разом з ними в машині знаходилися дівчата та собачка. Поїздка у нетверезому стані тривала недовго і закінчилася в яру неподалік клубу.

Приблизне місце аварії з Бентлі

Згідно з попередніми даними, водій Bentley, не впорався з керуванням, зніс трухляве дерево і перекинувся. На щастя, всі в салоні виявилися в порядку і відбулися подряпинами. Вижив і собачка, але втік через стрес. Її зараз активно шукають і за повернення пропонують грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів.

Собачка, яка була в Бентлі під час аварії

А ось самій Бентлі дісталося найбільше. На ній не лишилося живого місця. І це лише через день після реєстрації.

Як виглядає Bentley Bentayga після аварії

Після аварії елітна Bentley перетворилася буквально на мотлох. Деталі від неї розлетілися по всій окрузі.

Бентлі після аварії

Колесо Bentley тепер живе окремо

Нову Бентлі евакуювали після аварії

Бентлі у Києві потрапила у ДТП

Шматок Бентлі Бентайга

Бентайга до аварії

На момент написання першої новини (6 червня) реєстрація авто була настільки свіжою, що держномер навіть не бився по базах.

Номерний знак розбитої Bentley

Проте інформацію про неї "Телеграфу" вдалося отримати з інших джерел. Як з’ясувалося, спочатку Бентлі була зареєстрована на номерах КІ2552АВ.

Це Bentley Bentayga першого покоління (2016-2020 років випуску), ввезена з-за кордону у 2023 році.

Її фотографії на старих номерах до аварії можна знайти у відкритих джерелах.

Bentley Bentayga до аварії

5 липня 2025 року (в день ДТП) машина отримала вже нові номери, що, очевидно, каже про зміну її власника.

Що це за "диво" — Bentley Bentayga (ціна та характеристики)

Bentley Bentayga — середньорозмірний кросовер сегменту "суперлюкс", що випускається британською компанією Bentley Motors з 2015 року.

Технічні характеристики:

Bentayga має адаптивну пневмопідвіску та постійний повний привід на основі диференціалу Torsen.

Оснащений шестилітровим твінтурбобензиновим 12-циліндровим двигуном з W-конфігурацією.

Всю потужність двигуна передає 8-ступінчаста автоматична коробка передач ZF з вісьмома режимами руху, причому 60% потужності отримують задні колеса, а 40% передні.

Максимальна швидкість автомобіля обмежена 301 км/год, а розгін до 100 км/год автомобіль робить за 4,1 секунди, при цьому середня витрата палива Bentayga — близько 12,8 літрів/100 км.

Інтер’єр автомобіля представлений оформленням зі шкіри та дерева в класичному стилі Bentley Bentayga має активний круїз-контроль, проекційний дисплей, інфрачервону камеру, аудіосистему Naim for Bentley, систему нічного бачення, систему утримання смуги руху, знімний сенсорний пульт для задніх пасажирів та багато іншого.

Середня ціна на вживане авто цього покоління становить приблизно 5 мільйонів гривень (базова комплектація).

Ціни на Bentley Bentayga в Україні

Нова така коштуватиме приблизно 17 мільйонів.

Ціни на Bentley Bentayga в Україні

Хто власник іномарки

За інформацією джерел, новим власником Бентлі став київський підприємець Ярослав (прізвище приховано). Він нібито міг бути серед тих, хто випивав у день ДТП. Основним видом діяльності Ярослава, як зазначено у відкритих реєстрах, є надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів.

Бізнес власника Бентлі

На сайті його підприємства можна побачити, що ці машини елітні: від броньованих авто преміумкласу — до спорткарів по типу Lamborgini і Porshe. Коштує таке задоволення в середньому 1000-2000 доларів (на день).

Бізнес власника Бентлі

Бізнес власника Бентлі

Але є в наявності і "простіші" машини, наприклад, Audi A6. Такі авто можна взяти в оренду за кількасот доларів на день.

Бізнес власника Бентлі

Пасажир невдачливої Бентлі вже теж відомий

За даними джерела "Телеграфу", другим учасником шалено дорогої "вечірки" є якийсь Сергій, пов’язаний з криптообмінником 001к. Він проживає в котеджному містечку "Коник", розташованому в Голосіївському районі. Примітно, що інший Сергій, власник 001к (що живе в Монако) поширив повідомлення про втраченого песика в районі Маячка.

Чорна смуга — аварія, це тільки пів біди

Як з’ясував "Телеграф" власник, судячи з усього, не встиг оформити страховку. Автоцивілки на цей номер у базі немає, а значить, найімовірніше, немає і КАСКО. Це означає, що компенсації він не отримає.

Бентлі не була застрахована

Реакція українців

Українці були приголомшені дорогою аварією та її обставинами. Багато хто розкритикував власника за "легковажність", а інші прийняли новину з іронією.

Коментарі під постом з новиною про аварію

Коментарі під постом з новиною про аварію

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