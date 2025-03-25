Разбился на Lamborghini на огромной скорости: как выглядит могила "регионала" Николая Лисина и что известно о трагедии
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У Николая осталась жена и четверо детей
Жизнь украинского депутата Николая Лисина, как и его коллеги по "Партии регионов" Евгения Кушнарева, оборвалась в результате трагического происшествия. Политик попал в резонансное ДТП и умер на месте от полученных травм.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Николая Лисина и что известно о роковом ДТП с его участием. Также мы узнали некоторые факты его жизни.
Николай Лисин — что о нем известно
Украинский политик родился в 1964 году в Кривом Роге, но высшее образование получил в Киевском высшем инженерном училище войск ПВО Украины по специальности "радиоинженер".
В 1991 году Николай Лисин становится директором, а позже президентом малого предприятия "Инфокс". Компания занималась металлотрейдингом, а с 1996 года — нефтетрейдерством.
В 2000-х годах Лисин начал политическую карьеру и стал членом СДПУ. С апреля 2002 по март 2005 года он был народным депутатом Украины 4-го созыва. В сентябре 2005 года Лисин перешел в "Партию регионов" и был депутатом 5-го и 6-го созыва от политической силы Виктора Януковича.
Как выглядит могила депутата Николая Лисина и что с ним произошло
В апреле 2011 года Николай Лисин попал в Киеве в резонансное ДТП, в результате которого скончался на месте от полученных травм. По словам очевидцем, как писали СМИ, депутат разбился на Столичном шоссе.
Передвигался Лисин на автомобиле Lamborghini, разогнавшись до 250- 270 км/ч, хотя некоторые источники пишут, что скорость была около 200 км/ч. Его машина совершила наезд на бордюр, после чего водитель потерял управление, снес два фонарных столба, выехал на газон и врезался в рекламный щит на одной из АЗС.
Трагедия произошла около двух часов ночи. В СМИ писали, что в крови Лисина был обнаружен алкоголь, но в МВД позже отметили, что у них нет информации о том, что депутат Верховной Рады был за рулем в нетрезвом виде.
В "Партии регионов" отмечали, что на дороге мог произойти какой-то форс-мажор. Коллеги погибшего депутата писали о том, что возможно на дорогу выбежала собака или заяц, и Лисин свернул в сторону, чтобы спасти животное. Также была информация, что, возможно, нардеп решил устроить ночные гонки по Киеву и не справился с управлением.
Похоронили 46-летнего Николая Лисина на Байковом кладбище. На его могиле установили скульптуру в полный рост, изобразив депутата в небрежной позе, но с улыбающимся лицом. Видимо, таким его запомнили родные и друзья.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика". Его ранили при выходе из ресторана.