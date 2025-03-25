Разбился на Lamborghini на огромной скорости: как выглядит могила "регионала" Николая Лисина и что известно о трагедии

У Николая осталась жена и четверо детей

Жизнь украинского депутата Николая Лисина, как и его коллеги по "Партии регионов" Евгения Кушнарева, оборвалась в результате трагического происшествия. Политик попал в резонансное ДТП и умер на месте от полученных травм.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Николая Лисина и что известно о роковом ДТП с его участием. Также мы узнали некоторые факты его жизни.

Николай Лисин — что о нем известно

Украинский политик родился в 1964 году в Кривом Роге, но высшее образование получил в Киевском высшем инженерном училище войск ПВО Украины по специальности "радиоинженер".

В 1991 году Николай Лисин становится директором, а позже президентом малого предприятия "Инфокс". Компания занималась металлотрейдингом, а с 1996 года — нефтетрейдерством.

Николай Лисин в 2000-х годах пошел в политику

В 2000-х годах Лисин начал политическую карьеру и стал членом СДПУ. С апреля 2002 по март 2005 года он был народным депутатом Украины 4-го созыва. В сентябре 2005 года Лисин перешел в "Партию регионов" и был депутатом 5-го и 6-го созыва от политической силы Виктора Януковича.

Николай Лисин был депутатом от "Партии регионов", Фото: Униан

Как выглядит могила депутата Николая Лисина и что с ним произошло

В апреле 2011 года Николай Лисин попал в Киеве в резонансное ДТП, в результате которого скончался на месте от полученных травм. По словам очевидцем, как писали СМИ, депутат разбился на Столичном шоссе.

Николай Лисин разбился на Lamborghini

Передвигался Лисин на автомобиле Lamborghini, разогнавшись до 250- 270 км/ч, хотя некоторые источники пишут, что скорость была около 200 км/ч. Его машина совершила наезд на бордюр, после чего водитель потерял управление, снес два фонарных столба, выехал на газон и врезался в рекламный щит на одной из АЗС.

Николай Лисин ехал на скорости свыше 200 км/ч

Трагедия произошла около двух часов ночи. В СМИ писали, что в крови Лисина был обнаружен алкоголь, но в МВД позже отметили, что у них нет информации о том, что депутат Верховной Рады был за рулем в нетрезвом виде.

Николая Лисина похоронили на Байковом кладбище

В "Партии регионов" отмечали, что на дороге мог произойти какой-то форс-мажор. Коллеги погибшего депутата писали о том, что возможно на дорогу выбежала собака или заяц, и Лисин свернул в сторону, чтобы спасти животное. Также была информация, что, возможно, нардеп решил устроить ночные гонки по Киеву и не справился с управлением.

Николай Лисин погиб в возрасте 46 лет

Похоронили 46-летнего Николая Лисина на Байковом кладбище. На его могиле установили скульптуру в полный рост, изобразив депутата в небрежной позе, но с улыбающимся лицом. Видимо, таким его запомнили родные и друзья.

Как выглядит могила Николая Лисина

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика". Его ранили при выходе из ресторана.