Киев во второй раз за ночь находился под атакой: россияне запустили по столице крылатые ракеты

Пока неизвестно о последствиях непосредственно ракетной атаки

Россияне во второй раз за ночь 10 июля устроили комбинированную атаку на Киев. На этот раз кроме беспилотников они запускали по столице крылатые ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы. Отмечается, что россияне запустили по Киеву минимум пять ракет "Искандер-К", пролетевших через Сумскую и Черниговскую области.

Пока неизвестно о последствиях непосредственно ракетной атаки. Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в целом в результате комбинированного удара врага по столице в разных районах пострадало не менее восьми человек. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры и жилья.

"По состоянию на 04:30 в Киеве 8 человек пострадали в результате атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, что первая атака на Киев в ночь на 10 июля состояла из большого количества ударных дронов и баллистических ракет "Искандер-М". Противовоздушная оборона ликвидировала первую волну угроз со стороны врага, но из-за падения обломков есть последствия на земле, пострадали люди. На тот момент еще десятки беспилотников были на подлете в столицу.

Как сообщалось ранее, общая атака россиян на Украину началась традиционно около полуночи с массированного запуска дронов. Часть беспилотников улетела на территорию Беларуси, чтобы вернуться в украинское воздушное пространство через западные области. Таким образом, россияне хотели скрыть свои дроны от украинской ПВО или спровоцировать ее начать сбивать их над соседней страной.