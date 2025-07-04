Киев пережил ад: какие объекты больше всего пострадали во время последней атаки

Досталось даже посольству Польши

Ночью 4 июля Киев подвергся одной из крупнейших массированных российских атак с начала года. Комбинированная атака дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длилась более 12 часов с перерывами.

Под вражеским огнем оказались десятки объектов в разных районах столицы. Часть обломков упала даже на территорию иностранного дипломатического представительства.

По данным городских властей, вражеские удары зафиксированы в шести районах столицы. В результате обстрела один человек погиб, пострадали 26 человек, среди которых 10-летний ребенок. Обломки дронов повредили школу в Соломенском районе, консульский отдел посольства Польши и склад издательства "Наш формат". "Телеграф" расскажет подробно об объектах, наиболее пострадавших в результате ночного террора столицы.

Обломки дрона упали на польское консульство

Российские дроны не обошли даже дипломатические учреждения. После полуночи "беспилотник или его фрагменты" упали прямо на территорию консульского отдела посольства Польши в Киеве. Находившиеся в здании дипломаты не пострадали, сообщили в посольстве.

Само здание тоже получило лишь незначительные повреждения, поэтому поляки сегодня будут работать, как обычно, и будут выдавать визы украинцам.

Посольство Республики Польша в Киеве, сообщение в Фейсбук

Склад издательства и интернет-магазина "Наш формат" получил серьезные разрушения в результате российского удара. Взрывная волна и обломки разрушили фасад здания: выбиты все окна, повреждены перекрытия, обрушилась часть стен, есть разрушение внутри помещений склада и кабинета. Об этом издательство сообщило на своей странице в Facebook.

"Шаш формат" после обстрела

так выглядит помещение внутри

Часть книг повреждена в результате обстрела и тушения пожара. Издательство временно останавливает отправку заказов, но планирует возобновить работу на следующей неделе.

Повреждена часть книг

Помещения склада

Школа без электричества и с изуродованным фасадом

В Соломенском районе в результате российских обстрелов повреждена школа. Ударом оккупантов уничтожена трансформаторная будка учебного заведения, сгорело два десятка автомобилей. В здании выбило окна, сломало ограждение и даже вырывало плитку. Также поврежден фасад учебного заведения.

Разрушение школы

Поврежденные автомобили

Реалии жизни. Киев, 4 июля 2025г. Фото: Ян Доброносов

На месте работают коммунальщики и энергетики, которые начали работы по уборке территории и обследованию уничтоженного имущества. Также пострадало здание училища в Соломенском районе.

Медучреждение и пожарная часть

В Голосеевском районе в результате падения обломков повреждено здание медицинского учреждения. Также пострадали пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков раненых нет.

Повреждена "скорая"

В результате российского массированного удара повреждена одна из пожарноспасательных частей города: выбиты окна, изуродован фасад здания. К счастью, личный состав не пострадал. В общей сложности повреждено 11 единиц техники ГСЧС.

Жилые дома в нескольких районах

В Соломенском районе зафиксировано частичное разрушение пятиэтажного дома. Вспыхнул масштабный пожар на крыше семиэтажки площадью около 2000 квадратных метров. Также горели складские помещения, станция техобслуживания и территория гаражного кооператива.

Поврежден многоквартирный дом

В квартирах выбили окна

В Святошинском районе обломки вражеского дрона упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Падение обломков произошло во дворе 16-этажного жилого дома, там горели автомобили. В частном секторе возник пожар, также поврежден 14-этажный жилой дом.

Поврежденный фасад дома

Разрушения значительны

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом, который был введен в эксплуатацию, но не заселен жителями. Пожар произошел на первом этаже дома. В Дарницком районе обломки рухнули в нескольких местах на открытой территории без детонации и пожара.

Ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия российского террора в Киеве.

Повреждена транспортная инфраструктура

В результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах города. Kyiv City Express с утра выполнял маршруты только по северному полукольцу Святошин-Почайна-Дарница в обоих направлениях. Пассажирские поезда западного направления следовали по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, из-за чего возникала задержка до двух часов.

По состоянию на 14:45 4 июля движение по Киевской кольцевой электричке было возобновлено. "Из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" осуществляется на 2-м пути, платформа № 2", — сообщили в КГГА.

Повреждена транспортная инфраструктура

Движение транспорта на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном было частично перекрыто. Движение троллейбусного маршрута номер 41 заблокировано, а троллейбусы номер 27 курсируют к Индустриальному мосту. Изменены маршруты автобусов 78, 2, 75 и 90.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, действительно ли россияне атакуют "шахедами" по-новому? Эксперты рассказали, что думают о тактике ударов.