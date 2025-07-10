Київ вдруге за ніч перебував під атакою: росіяни запустили по столиці крилаті ракети

Наразі невідомо про наслідки безпосередньо ракетної атаки

Росіяни вдруге за ніч влаштували комбіновану атаку на Київ. На цей раз окрім безпілотників вони запускали по столиці крилаті ракети "Іскандер-К". Протиповітряна оборона відбила атаку.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Зазначається, що росіяни запустили по Києву щонайменше п'ять ракет "Іскандер-К", які пролетіли через Сумську та Чернігівську області.

Наразі невідомо про наслідки безпосередньо ракетної атаки. Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що загалом внаслідок комбінованого удару ворога по столиці у різних районах постраждало не менше восьми людей. Також є пошкодження цивільної інфраструктури та житла.

"Станом на 04:30 в Києві 8 людей постраждало внаслідок атаки", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що перша атака на Київ в ніч на 10 липня складалася із великої кількості ударних дронів та балістичних ракет "Іскандер-М". Протиповітряна оборона ліквідувала першу хвилю загроз з боку ворога, але через падіння уламків є наслідки на землі, постраждали люди. На той момент ще десятки безпілотників були на підльоті до столиці.

Як повідомлялося раніше, загальна атака росіян на Україну розпочалася традиційно близько півночі з масованого запуску дронів. Частина безпілотників відлетіла на територію Білорусі, щоб повернутися до українського повітряного простору через західні області. Таким чином, росіяни хотіли приховати свої дрони від української ППО або спровокувати її почати збивати їх над сусідньою країною.