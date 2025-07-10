Не дожил до дня рождения 9 дней: что известно об убитом в Киеве офицере СБУ

Мужчине біло 50 лет

В Голосеевском районе Киева 10 июля был убит работник Службы безопасности Украины (СБУ), полковник Иван Воронич. В него выстрелили пять раз в упор при выходе из дома.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом человеке. Отметим, что информации о Ворониче в открытых источниках крайне мало.

По словам украинского военного и разведчика Романа Червинского, Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем агрессору.

Пост Романа Червинского. Скриншот

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале раскрыл некоторые факты про убитого полковника. Бывший парламентарий пишет, что Воронич родился 19 июля 1974 года. То есть, ему было 50 лет.

С ноября 2014 года он был на должности старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций.

Пост Игоря Мосийчука. Скриншот

Убийство Ивана Воронича

10 июля неизвестный начал стрельбу в Голосеевском районе Киева, в результате которой был убит человек. Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе Службы безопасности, по факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное производство. При этом отметим, что имени погибшего в пресс-службе не называли, его озвучил Роман Червинский.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", — отметил он.

В Киеве біл убит сотрудник СБУ. Фото: Нацполиция

Иван Воронич. Скриншот: "Украинская правда"

Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 июля в Деснянском районе утром произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил другого гражданина, находившегося в автомобиле. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.