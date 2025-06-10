Появился новый подозреваемый в убийстве предателя Кивы: кто он и как связан с Украиной

Фигурант не захотел возвращать Киви 30 млн рублей

В России впервые за почти два года "приблизились" к раскрытию убийства скандального украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Следователи якобы задержали подозреваемого, имеющего связь с Украиной.

Однако в России полагают, что убийство имело не только политический, но и финансовый мотив. Об этом пишут росСМИ.

По данным следствия, Араик Амирханян не захотел возвращать Киви 30 млн рублей, поэтому начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Он якобы предоставил им информацию о местонахождении экс-депутата, где он затем был расстрелян.

Илья Кива

Что известно об Амирханяне

Араик Амирханян — украинский бизнесмен, бывший гражданин Украины и гражданин Армении. Учился в медицинском колледже в Харькове, но построил немалый бизнес. В 2013 году украинский Forbes называл его одним из самых крупных подрядчиков Укравтодора. Амирханян владелец большой сети строительных компаний. Его предпринимательская деятельность в Украине связана с несколькими громкими скандалами.

Араик Амирханян

Скандалы с Амирханяном:

в 2017 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в 37,75 млн грн за тендерные сговоры компаний, принадлежавших Араике, в частности, Дорлидер, Юждортех и Дорсервис. На три года их внесли в "черный список" предприятий, которым запрещено участвовать в торгах. А спустя еще два года Дорлидер и Полтавастройцентр оштрафовали почти на 16 млн грн.

за тендерные сговоры компаний, принадлежавших Араике, в частности, Дорлидер, Юждортех и Дорсервис. На три года их внесли в "черный список" предприятий, которым запрещено участвовать в торгах. А спустя еще два года Дорлидер и Полтавастройцентр весной в 2019 году Амирханян с семью мужчинами ворвался в кабинет тогдашнего главы подразделения одесского Укравтодора Олега Вариводы. Он потребовал выплатить ему 100 млн грн за незаконченные работы по строительству части трассы М-15 Одесса-Рени. Тогда спецподразделение задержало бизнесмена, впоследствии ему объявили подозрение. Однако Амирханян не сел за решетку , ведь суд отпустил его под личное обязательство.

тогдашнего главы подразделения одесского Укравтодора Олега Вариводы. Он потребовал выплатить ему 100 млн грн за незаконченные работы по строительству части трассы М-15 Одесса-Рени. Тогда спецподразделение задержало бизнесмена, впоследствии ему объявили подозрение. Однако , ведь суд отпустил его под личное обязательство. летом в 2019 году Амирханян ворвался в помещение Антимонопольного комитета , когда тот рассматривал дело о сговоре компаний Дорлидер и Полтавабудцентр (связывающих с Амирханяном) на 17 тендеров и принял решение о штрафе в 15,6 млн грн. Его задержали СБУ, а АМКУ предъявил ему обвинение в организации "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконное завладение имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн.

, когда тот рассматривал дело о сговоре компаний Дорлидер и Полтавабудцентр (связывающих с Амирханяном) на 17 тендеров и принял решение о штрафе в 15,6 млн грн. Его задержали СБУ, а АМКУ предъявил ему а также незаконное завладение имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. в июне 2019 года Амирханяна задержали по подозрению в финансировании подготовки свержения конституционного строя. Однако в июле 2019 его выпустили под залог.

по подозрению в финансировании подготовки свержения конституционного строя. Однако в июле 2019 его выпустили под залог. в 2020 году Амирханян четырежды пытался "взять штурмом" Укравтодор в Киеве. Его и двух вооруженных мужчин остановила государственная охрана.

в Киеве. Его и двух вооруженных мужчин остановила государственная охрана. в октябре 2020 года СБУ объявила Амирханяна в розыск, местом исчезновения указал Париж.

в феврале 2021 года СБУ сообщила Амирханяну о подозрении по делу о присвоении 500 млн грн бюджетных средств.

в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Амирханяна украинского гражданства, объяснив это наличием у него армянского паспорта.

Об убийстве Кивы

6 декабря 2023 в подмосковном селе Супонево Одинцовского района нашли мертвым Илью Киву — бывшего народного депутата Украины. Он поддерживал оккупантов и со времени полномасштабного вторжения скрывался на территории РФ. Тогда в правоохранительных органах говорили, что ликвидация Кивы – это спецоперация СБУ. Его застрелили из стрелкового оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России ликвидировали майора, помогавшего бомбардировать Мариуполь.