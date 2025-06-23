"Это месть": Малюк раскрыл детали покушения на Стерненко

Системная работа Службы безопасности Украины позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко

Недавнее покушение на украинского блогера и активиста Сергея Стерненко, которое совершили 2 мая, было символичным. Именно в этот день его хотели ликвидировать, потому что он был одним из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, где присутствовал "Телеграф". По его словам, на сегодняшний день Стерненко поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Стерненко – лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным.

"Второе мая – тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и вместе с тем для нас. Сергей был одним из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми флагами выдерживал государственную позицию. Потому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, четвертое", — сказал Малюк.

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Сергей Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

Глава СБУ подчеркнул, что ситуация была сложной, ведь он понимал, что покушение может скоро произойти, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий. Тогда Малюк пригласил Стерненко к себе на разговор, они проговорили элементы его физической безопасности, предоставили профессиональную охрану.

"2 мая Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник — гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу из двух рук женщина, которая на первый взгляд не вызывает никаких подозрений.

Третьим выходил наш сотрудник, сработал профессионально, сократил дистанцию, выбил пистолет, обездвижен. Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит по телефону наш руководитель контрразведывательного отдела, который вел это дело, говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру сняла, она будет совершать покушение". Он говорит: "Да я уже "сижу" на ней. Порядок", — рассказывает Василий Малюк.

Он добавил, что системная работа Службы безопасности Украины позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко.

"Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара", — подытожил Малюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Василий Малюк раскрыл, кто из ЦСО "Альфа" принимал участие в спецоперации "Паутина".