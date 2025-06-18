Суд исполнил желание подозреваемого в убийстве Фарион (видео)

Вячеслав Зинченко прибыл в суд в новом амплуа

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 18 июня во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко прибыл в зал суда в новом амплуа.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Они опубликовали видео, как Зинченко заходит в здание Шевченковского суда.

Стоит отметить, что Зинченко сегодня прибыл на заседание без каски и бронежилета. Суд выполнил его просьбу и разрешил появляться без средств защиты.

Напомним, что на прошлом заседании подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко просил суд, чтобы с него сняли защиту в виде каски и бронежилета, ведь парень перестал чувствовать угрозу и считает это ненужным.

В среду, 18 июня, продолжат рассматривать доказательства и экспертизы. Ранее подозреваемому продлили меру пресечения — арест без определения размера залога до 4 августа включительно.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля 2024 года, предполагаемый подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион, был задержан в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверял тогда, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорила, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.