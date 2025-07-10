Не дожив до дня народження 9 днів: що відомо про вбитого в Києві офіцера СБУ
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Чоловікові було 50 років
У Голосіївському районі Києва 10 липня було вбито працівника Служби безпеки України (СБУ), полковника Івана Воронича. У нього вистрілили п’ять разів наприкінці виходу з дому.
"Телеграф" розповідає, що відомо про цю людину. Зазначимо, що інформації про Воронича у відкритих джерелах дуже мало.
За словами українського військового та розвідника Романа Червінського, Воронич боровся з ворогом з 2014 року і був одним із тих, хто розпочав у Службі напрям, який зараз створює багато проблем агресору.
Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розкрив деякі факти про вбитого полковника. Колишній парламентар пише, що Воронич народився 19 липня 1974 року. Тобто йому було 50 років.
З листопада 2014 року він був на посаді старшого оперативника 1-го відділу 16 управління Центру спеціальних операцій.
Вбивство Івана Воронича
10 липня невідомий почав стрілянину в Голосіївському районі Києва, внаслідок якої було вбито людину. Як повідомили "Телеграфу" у пресслужбі Служби безпеки, за фактом вбивства співробітника СБУ порушено кримінальне провадження. Зазначимо, що імені загиблого в пресслужбі не називали, його озвучив Роман Червінський.
"П’ятьма пострілами впритул під час виходу з дому сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — зазначив він.
Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексних заходів для з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня в Деснянському районі вранці сталася стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, який був у автомобілі. Нападник втік з місця злочину, його розшукують.