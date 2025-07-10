Не дожив до дня народження 9 днів: що відомо про вбитого в Києві офіцера СБУ

Чоловікові було 50 років

У Голосіївському районі Києва 10 липня було вбито працівника Служби безпеки України (СБУ), полковника Івана Воронича. У нього вистрілили п’ять разів наприкінці виходу з дому.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю людину. Зазначимо, що інформації про Воронича у відкритих джерелах дуже мало.

За словами українського військового та розвідника Романа Червінського, Воронич боровся з ворогом з 2014 року і був одним із тих, хто розпочав у Службі напрям, який зараз створює багато проблем агресору.

Пост Романа Червінського. Скріншот

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розкрив деякі факти про вбитого полковника. Колишній парламентар пише, що Воронич народився 19 липня 1974 року. Тобто йому було 50 років.

З листопада 2014 року він був на посаді старшого оперативника 1-го відділу 16 управління Центру спеціальних операцій.

Посада Ігоря Мосійчука. Скріншот

Вбивство Івана Воронича

10 липня невідомий почав стрілянину в Голосіївському районі Києва, внаслідок якої було вбито людину. Як повідомили "Телеграфу" у пресслужбі Служби безпеки, за фактом вбивства співробітника СБУ порушено кримінальне провадження. Зазначимо, що імені загиблого в пресслужбі не називали, його озвучив Роман Червінський.

"П’ятьма пострілами впритул під час виходу з дому сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — зазначив він.

У Києві було вбито співробітника СБУ. Фото: Нацполіція

Іван Воронич. Скріншот: "Українська правда"

Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексних заходів для з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня в Деснянському районі вранці сталася стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, який був у автомобілі. Нападник втік з місця злочину, його розшукують.