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Не дожив до дня народження 9 днів: що відомо про вбитого в Києві офіцера СБУ

Автор
Анастасія Мокрик
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У Києві було вбито Івана Воронича Новина оновлена 10 липня 2025, 14:13
У Києві було вбито Івана Воронича. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловікові було 50 років

У Голосіївському районі Києва 10 липня було вбито працівника Служби безпеки України (СБУ), полковника Івана Воронича. У нього вистрілили п’ять разів наприкінці виходу з дому.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю людину. Зазначимо, що інформації про Воронича у відкритих джерелах дуже мало.

За словами українського військового та розвідника Романа Червінського, Воронич боровся з ворогом з 2014 року і був одним із тих, хто розпочав у Службі напрям, який зараз створює багато проблем агресору.

Роман Червінський розповів про вбивство Івана Воронича
Пост Романа Червінського. Скріншот

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розкрив деякі факти про вбитого полковника. Колишній парламентар пише, що Воронич народився 19 липня 1974 року. Тобто йому було 50 років.

З листопада 2014 року він був на посаді старшого оперативника 1-го відділу 16 управління Центру спеціальних операцій.

Ігор Мосійчук розповів про Івана Воронича
Посада Ігоря Мосійчука. Скріншот

Вбивство Івана Воронича

10 липня невідомий почав стрілянину в Голосіївському районі Києва, внаслідок якої було вбито людину. Як повідомили "Телеграфу" у пресслужбі Служби безпеки, за фактом вбивства співробітника СБУ порушено кримінальне провадження. Зазначимо, що імені загиблого в пресслужбі не називали, його озвучив Роман Червінський.

"П’ятьма пострілами впритул під час виходу з дому сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — зазначив він.

У Києві вбили Івана Воронича
У Києві було вбито співробітника СБУ. Фото: Нацполіція
У Києві вбили Івана Воронича
Іван Воронич. Скріншот: "Українська правда"

Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексних заходів для з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня в Деснянському районі вранці сталася стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, який був у автомобілі. Нападник втік з місця злочину, його розшукують.

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#СБУ #Вбивство #Біографія #Иван Воронич