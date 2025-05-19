Прощайте, старые гривны: какие купюры исчезнут и стоит ли бежать в банк

Нужно ли идти в банк и заменять деньги новыми

Некоторые купюры в Украине снимут с обращения. Впрочем, украинцам не нужно волноваться – процесс пройдет незаметно для рядовых людей.

В Украине начался процесс изъятия из оборота старых банкнот, напечатанных с 2003 по 2007 годы. Это касается купюр всех номиналов от 1 до 200 гривен, которые уже не отвечают современным стандартам защиты. Об этом сообщает деловой портал "Эксперт" со ссылкой на Нацбанк.

Изъятие будет происходить постепенно во время обычных банковских операций, поэтому украинцам не нужно специально спешить менять деньги. Устаревшие купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен остаются действительным платежным средством. Вы можете свободно использовать их для расчетов в магазинах или других учреждениях.

Главная цель этих изменений – повышение защиты национальной валюты от подделок. Старые образцы гривен имеют значительно более слабые защитные элементы по сравнению с новыми банкнотами, которые печатаются с 2014 года. После завершения обновления все гривневые купюры будут иметь единый стиль и улучшенные элементы защиты.

Ранее "Телеграф" писал, что при Трампе хотят обновить дизайн долларов. Старые банкноты из употребления не убираются – действительны будут все доллары, выпущенные с 1914 года.