Бракованные купюры могут попасться украинцам: на них можно даже заработать (фото)

Сегодня эту купюру можно приобрести вдвое дороже номинальной стоимости банкноты

Украинцы все чаще сталкиваются с интересными случаями, когда обычные, на первый взгляд, купюры превращаются в настоящие коллекционные ценности. Очередное доказательство — объявление на одном из украинских онлайн-аукционов, где за 1000 гривен с незначительным производственным дефектом просят 2000 гривен.

Об этом говорится на сайте для коллекционеров VIOLITY. Речь идет о современной банкноте номиналом 1000 гривен, которая внешне почти ничем не отличается от обычных денег.

1000 грн с заводским браком

1000 грн с заводским браком

Однако если внимательно присмотреться к верхнему краю купюры, можно заметить едва заметный надрез — именно он и является тем дефектом.

1000 грн с заводским браком

Продавец отмечает, что это — заводской брак, а значит купюра может заинтересовать нумизматов или коллекционеров нестандартных денег.

По состоянию на момент публикации, ставки по лоту еще не сделаны, однако начальная цена — уже 2000 гривен, что вдвое превышает номинальную стоимость банкноты.

Скриншот объявления на VIOLITY

Это не первый случай, когда банкноты с дефектами вызывают ажиотаж среди коллекционеров. Иногда цена на такие купюры может расти в несколько раз в зависимости от редкости и степени повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, если у вас остались старые банкноты номиналом 100, 200 или 500 гривен — самое время проверить их действие. Эти купюры постепенно выводятся из обращения и заменяются новыми, более защищенными образцами. Поэтому следует убедиться, что сохраненные деньги еще можно использовать.