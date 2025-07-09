В Киеве рыбак поймал экзотическую рыбу: она опасна и портит водоемы (фото)

Солнечный окунь – пример того, как один "красочный гость" может нанести значительный вред биологическому балансу.

30 июня рыбак Давид Демчук совершил улов, одновременно вызывающий интерес и тревогу среди экспертов. На обычную поплавковую удочку с опарышем, в 10 метрах от берега, он поймал солнечного окуня — яркую, красивую, но очень опасную для украинских водоемов рыбу.

Об этом сообщили в местном паблике. Трофей имеет выразительную окраску: тело переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшено синими полосами и пятнами.

Трофей на киевском пруду

Рыбак поделился, что поймал такую редкую рыбу в спортивно-развлекательном комплексе "X-Park", расположенном в парке Муромец в Киеве.

Где рыбак поймал солнечного окуня

Что известно о солнечном окуне

Этот вид не является коренным обитателем нашей фауны. Солнечный окунь попал в Украину из Северной Америки в результате биологической интродукции — искусственного или случайного перемещения вида за пределы его природного ареала. Его первое массовое появление было зафиксировано в Крыму и на востоке Украины, откуда он быстро распространился по прудам, озерам и рекам почти всей страны.

Как выглядит солнечный окунь

Благодаря такому экзотическому виду его иногда даже держат в домашних аквариумах. Однако в условиях дикой природы эта рыба превращается в подлинную угрозу для экосистемы.

Несмотря на относительно небольшие размеры, хищник активно поедает икру, личинок и мальков многих ценных видов рыб — щуки, судака, ерша, окуня.

Кроме вреда, причиняемого природе, солнечный окунь не представляет особого интереса для рыбаков с точки зрения гастрономии. Его мясо не отличается вкусовыми качествами, поэтому пойманных рыб часто не используют в пищу, оставляя для кормления кошек или утилизации. Более того, из-за глубокого заглатывания крючка окунь часто получает смертельные повреждения, что делает невозможным его выпуск обратно в водоем.

Ловить такую рыбу проще всего в уютных, заросших участках водоемов со стоячим или слабым течением. Он хорошо реагирует на животные насадки – червей, опарышей, личинок. Чаще ловится весной и осенью, хотя активность может сохраняться в течение всего сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области немало замечательных локаций для рыбалки, где встречается рыба размером более 30 сантиметров. Одним из таких перспективных мест является река Козинка, протекающая вблизи одноименной деревни.