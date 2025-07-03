Там водятся настоящие монстры. Рыбаки нашли в Украине чудо-ставок (видео)

Некоторую рыбу можно забирать

На Харьковщине есть ставок, где можно поймать рыбу более чем в 12 кг. Это место уже прозвали настоящим раем для рыбаков.

Речь идет о ставке Полковницком в селе Алексеевка, Лозовского района. Отмечается, что здесь доступна не только спортивная рыбалка.

"Водоем "Полковницкий". Еще один кабанчик на дневной раздаче", — говорится в подписи под видео.

На видео, которое распространяют в сети, видно, что мужчина выловил карпа весом более 12 кг. Более того, это трофейная рыба — карп зеркальный. В комментариях также отмечено, что на ставке не всю рыбу нужно отпускать.

"Трофеев — да, мелкого карпа, плотву и леща можно забирать", — говорится в сообщении.

Учитывая то, что в этом водоеме водится немало огромной рыбы, рыбалка в этом месте действительно может доставить большое удовольствие. Ставок Полковницкий находится примерно в 95 км от Харькова. Ехать лучше через трассу T‑21‑10 в село Алексеевка, где уже будет видна дорога непосредственно к водоемам.

Ставок Полковницкий в селе Алексеевка

Напомним, недавно харьковский рыбак похвастался невероятным уловом. Мужчина смог поймать щуку весом 4,4 килограмма — трофейную красавицу, ставшую настоящей гордостью рыбалки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге массово погибает рыба. В сети уже показали, как караси и щуки всплыли вверх.